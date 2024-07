PP y oposición pactan las fichas urbanísticas del Nou Mestalla

El PP, Compromís y el PSOE llevarán al pleno de este mes de julio una moción conjunta para que las 'fichas urbanísticas' que se aprueben en relación al Nou Mestalla cuenten con una fianza previa al inicio de las obras y la obligación de realizar el polideportivo de Benicalap en caso de que el Valencia quiera contar con beneficios urbanísticos.



El texto, aprobado este mismo miércoles en la Comisión de Urbanismo, explica que las fichas deben incluir "las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para poder disponer de las plusvalías urbanísticas", que no se disfrutarán en caso de que no se asegure el cumplimientos de las obligaciones.

Asimismo, la moción insta a elaborar una auditoría externa para conocer el coste del estadio "y el coste resultante será el utilizado para el depósito de la fianza, para preservar que no se materialicen los derechos urbanísticos sin asegurar el cumplimiento de las obligaciones".



Todo ello nace "derivado de la necesidad de garantizar que no se produce un nuevo incumplimiento en línea con el que ha acreditado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, evitando que las obras vuelvan a quedar paralizadas una vez iniciado el trámite o que estas produzcan como resultado un estadio de menor calidad y condiciones del requerido".



Por tanto, si el Valencia incumpliera los plazos de ejecución de las obras establecidos en la licencia, "se procederá a la derogación del planeamiento derivado del Plan de la Actuación Territorial Estratégica aprobado por Resolución de la Consellera de Infraestructuras en 2015", lo cual implicará "la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas que este instrumento de planeamiento atribuyó a los terrenos y la consiguiente recuperación de la vigencia de la ordenación anterior".



Del mismo modo, el Valencia no podrá utilizar ni vender la zona terciaria hasta que no se haga "un ingreso en la Tesorería Municipal del importe fijado para ejecutar el Polideportivo de Benicalap, de acuerdo con la valoración actualizada que efectúe la Fundación Deportiva Municipal en aplicación de las previsiones contenidas en el Convenio de colaboración suscrito el 3 de septiembre de 2007".

Para el portavoz socialista, Borja Sanjuan, este acuerdo es positivo porque el PSOE "siempre había pedido tres cosas que debían ir de la mano y que están incorporadas en este acuerdo, como son la tramitación de unas 'fichas' para evitar que los terrenos de Mestalla se pudieran vender de manera libre sin obligaciones; que esas mismas fichas recogieran las condiciones del estadio sin rebajar ni una coma de lo que pedía la ATE con tal de no hacer un estadio inferior, y unas garantías económicas para garantizar que ese estadio se terminara".



El concejal de Compromís Sergi Campillo recalcó por su parte que Peter Lim "no podrá tener los beneficios del terciario si no se cumplen los plazos" y afirmó que "si vuelve a dejar tirada a la ciudad y al Valencia", con este acuerdo ahora existe "un instrumento para acabar el estadio", como es la propia fianza.



Por ello, el Valencia tendrá ahora cuatro meses para presentar el proyecto de obra del Nou Mestalla y a partir de ahí se realizará una auditoría externa y, con el coste que diga el estudio, se depositará una fianza por parte del Valencia: "El acuerdo no deja ningún fleco suelto, y pone el beneficio de la ciudad por encima de cualquier otro".



Por su parte, Vox, que votó en contra de esta moción, presentará "una moción urgente para revocar derechos urbanísticos al Valencia CF y proteger el interés general de Valencia" proponiendo "la derogación de la ATE del Valencia CF, la modificación del PGOU, una auditoría externa, la resolución de convenios por incumplimiento y la suspensión del planeamiento vigente".