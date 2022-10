Nafti, al borde del despido

La salida del Ciutat de València de Mehdi Nafti, rodeado por varios miembros de la seguridad privada del Levante UD, fue el triste punto y final a la tercera derrota del equipo en las cuatro últimas jornadas. Pese a la llamativa imagen, sólo un aficionado le pidió a gritos que presentara su dimisión y Nafti respondió desde la distancia. La discusión no fue a más y el franco-tunecino, a quien esperaba en el parking del Ciutat de València su agente, Eugenio Botas, se marchó unos minutos después.

Al filo de las nueve y media y poco a poco fueron desfilando casi todos los consejeros del Levante UD, que realizaron el primer intercambio de opiniones sobre la crisis del equipo al acabar el partido y en la zona noble del estadio. Hay quien apuesta en el club por un cambio inmediato para corregir la marcha del equipo, a dos puntos de la zona de descenso.

El máximo responsable deportivo, Felipe Miñambres, no pudo estar en el campo por el fallecimiento de su madre en la madrugada del sábado al domingo y tampoco estará en València el lunes. Por eso, la conversación entre Miñambres y el presidente del Levante UD, Quico Catalán, para analizar la situación del equipo estaba todavía pendiente unos minutos después de que el Racing de Santander se marchara con los tres puntos gracias al gol en propia puerta de Rubén Vezo.

La hinchada gritó 'Quico, vete ya' en varias fases del choque ante el Racing (0-1)





La derrota y la crisis no sólo puede suponer el adiós de Nafti, ya que la grada pidió, como ya hizo en alguna ocasión el curso pasado, la marcha del presidente. De hecho, el estadio coreó de forma unánime ‘Quico, vete ya’ y una seguidora, que acababa de dirigirse al palco visiblemente alterada, recibió el apoyo de la hinchada.

Nafti, que fue silbado incluso antes de arrancar el partido y cuando fue nombrado por megafonía en la presentación del equipo, quiso mantener la calma en la rueda de prensa posterior al partido. “No temo por mi puesto de trabajo, queremos lo mejor para el club, queremos remar en la misma dirección”, dijo Nafti, que insistió en que se ve con fuerzas para seguir al frente del equipo. “Siempre puedo, por eso estoy aquí. Si el vértigo del proyecto me hubiera asustado hubiera dicho que no al principio”, añadió el entrenador, que aseguró que no había hablado con el presidente del Levante UD al acabar el encuentro ni tampoco tenía previsto hacerlo durante las próximas horas.

La plantilla del Levante UD regresará el lunes por la tarde (17:30 horas) a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Buñol. Si Nafti dirige la sesión, significará que al menos tendrá una nueva oportunidad el jueves en Miranda de Ebro ante el CD Mirandés.

El tramo final del partido estuvo marcado por la tensión





Ficha técnica:



0 - Levante UD: Cárdenas, Son, Postigo, Vezo, Saracchi (Álex Muñoz, m.77), De Frutos, Pepelu (Wesley, m.58), Iborra, Joni Montiel (Pablo Martínez, m.76), Brugué (Rober Ibáñez, m.85) y Soldado (Bouldini, m.58).



1 - Racing de Santander: Miquel Parera, Aldasoro, Pol Moreno, Rubén Alves, Satrústegui, Iñigo, Juergen (Dani Fernández, m. 88), Mboula (Camús, m.67), Pombo (Arturo Molina, m.79), Iñigo Vicente (Fausto, m.79) y Matheus (Ayoub, m. 88).



Gol: 0-1, m.46: Vezo (pp).



Árbitro: Gálvez Rascón (Comité madrileño). Amonestó a los locales Joni Montiel, Vezo y Postigo y a los visitantes Rubén Alves, Iñigo y Arturo Molina. Expulsó al visitante Aldasoro por doble tarjeta amarilla en el minuto 77 y con roja directa a Juergen en el minuto 88 cuando ya había sido sustituido por aplaudir a la grada.



Incidencias: novena jornada de la temporada 22-23 en Segunda División disputada en el Ciutat de València ante 13.747 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del director deportivo del Levante, Felipe Miñambres.