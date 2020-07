Mulero: "Esta plantilla tiene más nombres que las anteriores"

Un mes desde la Liga . No me marco ninguna fecha. Cuanto antes, más tiempo para planificar, pero no era un objetivo el tener la plantilla cerrada para el 28 de julio. Hemos tenido que movernos sobre la marcha como con lo de Alberto Abalde y buscarle un recambio, también era importante el tema de los cupos. El mercado es el que ha marcado cómo hemos tenido que movernos.

Abalde . Ha sido una salida importante, especialmente por el nivel de jugador que es, por lo que iba a aportar y a eso hay que añadirle el valor que tiene como jugador de formación. Su nivel como jugador es mayúsculo y éste era un tema con el que no contábamos. Con 24 años, con todo el baloncesto que tiene por delante por desarrollar, a mí me habría gustado que lo hubiera hecho en Valencia. Su recambio es Kalinic.

"Hermansson ha sido el fichaje más difícil. Hemos competido con los mejores equipos"

Fichaje más difícil . El fichaje que más horas de sueño me ha quitado ha sido el de Hermansson. Era el jugador cuya contratación ha sido más difícil por unos motivos o por otros. Es un jugador muy cotizado en Europa. No hemos competido por él con cualquier club, si no con los mejores de Europa, alguno español.

Licencia A . El poder jugar la Euroliga te da una ventaja y permite que algunos jugadores piensen en ti. Desgraciadamente nosotros nos lo tenemos que jugar cada temporada y en ese sentido estamos en desventaja con los que tienen licencia A, pero ya conocemos las normas.

"No contábamos con la salida de Abalde. Su recambio es Kalinic"

¿Mejor equipo? Todas las plantillas que hemos cerrado en estas últimas seis temporadas me han ilusionado. Ésta posiblemente tiene más nombres que las anteriores, pero también es el nivel de exigencia. Estoy contento, pero luego tiene que dar el resultado que todos esperamos en la pista, si no no sirven de nada los nombres.

Pradilla . Es un jugador que siempre hemos seguido, como otros equipos. Siempre ha jugado en todas las categorías de la selección. Es un jugador especial por la posición que ocupa, por el hecho de ser un cupo y todo eso lo hace un jugador atractivo, pero decirte al cien por cien que hace un mes lo habríamos fichado, habría dependido de cómo se hubiera desarrollado el mercado. Necesitábamos un jugador interior y un cupo. Jaime aporta nivel, talento, futuro, es un cupo y es sub 22.

Colom . Yo doy la plantilla absolutamente por cerrada y no creo que vaya a haber ningún cambio. Quino tiene la posibilidad de demostrarnos cuál es su nivel y tiene las mismas opciones de jugar que el resto de sus compañeros.