Michel Herrero: “Espero que no me la tenga que jugar con ellos, la verdad”

Cómo afrontan el partido de Copa

“Es verdad que nuestro objetivo es conseguir la salvación cuanto antes. Es lo más importante para el club, primordial. Pero la Copa es muy bonita, a mí me gusta mucho. Nos hemos plantado en esta eliminatoria de octavos, contra el Levante, y ¿quién sabe? A partido único todos tenemos la misma oportunidad”.

Qué tal le fue por China

“Parece que me fui hace nada pero han pasado años. He recorrido mucho y he ganado una experiencia. Vivencias, costumbres… no me arrepiento de nada. Estoy orgulloso de la carrera que he llevado y de las aventuras que viví. A todas horas me reía. En el vestuario me veía rodeado de chinos que jugaban a ping-pong como la élite. Me preguntaba qué hacía ahí. Iba por la ciudad y en el paso de cebra había 1000 personas para cruzar”.

Su experiencia en la Liga China

Cómo ve al Valencia CF

“Están haciendo un gran trabajo después de todas las salidas que hubo. Ha sido un poco caos en ese sentido. Nos es fácil reponerse de todo lo que ha pasado y los jugadores lo están dando todo, sacando con el entrenador partidos importantes. No es como antes, no puedes aspirar a mucho pero tienen equipo y jugadores de sobra para disfrutar de la Primera División que es donde tienen que estar. Espero que no me la tenga que jugar con ellos, la verdad”.

Michel celebra un gol con el Valencia CF

Formó parte del Levante UD en Europa

“El otro día me dijeron mis compañeros cuando fuimos al Ciutat que cómo podía saludar a tantos y que me quisieran tanto. Aquí pasé una buena época, el mejor año en la historia del Levante y no se olvidará. Aquello que hicimos en Europa League fue increíble, lo disfrutamos mucho y se reflejó en el campo. El Valencia, tras eso, me recompró en Navidad. Tengo miles de recuerdos”.