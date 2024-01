Marcelino regresa a Mestalla

No es el hijo pródigo que vuelve a casa, pero mucho se le parece. No lo es porque su etapa no fue muy longeva, pero seguramente, en épocas de lonas en las que nos manejamos, más de un valencianista reclamaría una para el técnico asturiano en la fachada de la Avenida Suecia. Marcelino vuelve a Mestalla y Mestalla lo espera con los brazos abierto para ofrecerle una ovación atronadora, no hay duda de ello.

Navegó en aguas movedizas. Fue capaz de arrancar una sonrisa en un valencianismo deprimido por la nefasta gestión de Meriton desde su llegada a la mayoría accionarial del club. Mientras Peter Lim se empeñaba en ir destruyendo su propio club, Marcelino paseaba al equipo por Europa, en la añorada Champions y en Sevilla fue capaz de ganarle al Barça de Messi para levantar la Copa agridulce del Villamarín. Dulce por el triunfo, agria porque ese trofeo supuso el principio del fin. Marcelino desobedeció las órdenes del dueño que le había pedido olvidarse de la Copa del Rey para centrarse en la liga buscando la vía a Europa.

Tras la desastrososa gestión de los inicios de Lim con Nuno, Mendes, Neville y compañía….el magnate singapurense tuvo un brote de cordura. Hizo caso a las recomendaciones y dejó su “juguete” en manos de Mateo Alemany, un hombre de fútbol y de gestión. Fue la mejor decisión de Lim desde su llegada y hasta el momento. Alemany confió el proyecto deportivo en Marcelino y la fórmula llevó al éxito.

Pero Marcelino quería más. Lógico. Y acabó por rebelarse ante el propietario. Y Lim lo despidió con la temporada recién comenzada. Luego saldría Alemany y desde ahí, la decadencia de un club que de Europa, pasó a pelear por el descenso.

La de hoy es la tercera visita de Marcelino como técnico rival desde su salida den 2019. Las dos anteriores como entrenador del Athletic de Bilbao. En septiembre de 2021 visitó el estadio valencianista en el banquillo de los vascos con un estadio con restricciones debido a la pandemia. Empate a uno. En febrero regresó para vivir una eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Con Bordalás en el banquillo ché, la ida en San Mamés convirtió el choque de vuelta en un cruce de declaraciones y un ambiente hostil que, sin duda, hizo que el regreso de Marcelino pasara, en este caso, a un segundo plano. El Athletic se llevó la eliminatoria y jugó la final del torneo del K.O.

Ahora, tras su breve y accidentado paso por el banquillo del Olimpique de Marsella, regresa al coliseo valencianista como técnico del rival de la Comunitat, el Villarreal CF. Sin embargo, no hay duda de que Mestalla le brindará una cerrada ovación al asturiano, recordando su paso por el club valencianista.

Otros reencuentros en el derbi

También regresan de nuevo a Mestalla jugadores que se fueron por la puerta de atrás como el capitán Dani Parejo y el centrocampista Francis Coquelin, cuyas salidas gratuitos calderon mucho el ambiente del valencianismo con la propiedad. De otra forma abandonó el club Raúl Albiol. El de Vilamarxant firmó por el Real Madrid a cambio de una cifra cercana a los 15 millones de euros. No es, ni mucho menos, la primera vez que regresa a Mestalla ni la primera camiseta con la que lo hace.

En sentido inverso, Paulista defendió también los colores del Villlarreal CF al venir de Brasil y antes de salir hacia el Arsenal. Disputó un total de 48 encuentros con la elástica amarilla. También con esa equipación creció durante más de diez años Javi Guerra, que dio el salto al Valencia CF en Juveniles priorizando otras ofertas después de que el Submarino no terminara de apostar por él. Cabe recordar que en Miralcamp se guardan el 30% de una futura venta del '8' de Gilet. También en cantera, el lateral zurdo del Villarreal Carlos Romero se formó durante unos años en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta cadetes.