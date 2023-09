Manzano: "Baraja era la persona idónea para la situación del Valencia CF"

Gregorio Manzano (67 años) es un mítico de los banquillos del fútbol español. Consiguió una Copa del Rey con el Mallorca en la 2002-2003 y fue el último inquilino en el banquillo del Atleti antes de la llegada del Cholo Simeone. En ese momento le dio la alternativa a Baraja como asistente. Hoy atiende a Deportes COPE Valencia en la previa del Valencia-Atlético Madrid.

Usted le dio la alternativa a Baraja en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid

La relación con Rubén venía de atrás, de su época de jugador. Quilón era nuestro agente en común. Cuando empezamos a idear el cuerpo técnico del Atletico Madrid pensamos en ex jugadores del Atleti y personas de confianza. Primero Juan Vizcaíno, jugador mío en el Valladolid. Ambos ex Atléticos. Emprendió el camino y ahora está en su sueño imaginario.

¿Le vio ya virtudes a Baraja mientras trabajaba con usted?

Nunca puedes categorizar de forma absoluta desde los inicios que puedan llegar a consumarse de una forma continua como está empezando. Ha tenido gran escuela en Segunda e incluso más abajo. En aquel momento, en los roles, Baraja estaba viendo el fútbol desde la grada, desde otra perspectiva, e intercambiábamos opiniones. Me asombró que cuando manteníamos las conversaciones en caliente veía a un Rubén muy de acuerdo con los que yo veía con mi experiencia a nivel de campo. Su visión era muy positiva y te decía que si seguía por ahí podía tener éxito. Espero y deseo que le vaya bien. No sólo el año pasado con la salvación, sino dando un empujón hacia arriba este año,

4-4-2, sistema preferido tanto suyo como de Baraja

Pienso que cuando se entrena en equipos de gran altura siempre he utilizado dos delanteros porque creo que es un sistema equilibrado. Si se trabaja bien en ataque y en defensa. Si tienes buenos delanteros tienes producción para ganar partidos. Creo que Rubén lo está haciendo bien en ese sentido.

¿Cómo ve el Valencia CF de Baraja?

La pasada es una temporada que sirvió para sacar conclusiones de que un equipo del nivel del VCF no debía volver a repetir esa campaña. Jugar con el descenso, que jamás debería de volver a ocurrir esta temporada. Deben haberlo analizado y ya con una pretemporada Rubén lo esta haciendo bastante bien. Ha tenido un arranque ilusionante pero sabemos que podía llegar la otra cara de la moneda. Ahora está en el equilibrio y tiene que demostrar si es capaz de sostenerse y competir suficientemente, sin miedo ante equipos de arriba, para poder luchar de la mitad de la tabla hacia adelante. Si no es así, tendrá que asumir una temporada con mas humildad, de la parte para abajo, no exento de peligro. Y darle tiempo al tiempo con los jóvenes para poder disputar competiciones europeas.

¿Qué opina de que la presidenta reconociera que el objetivo era la permanencia?

Cuando vi las declaraciones, son bajar un listón el nivel que el VCF por historia siempre ha tenido. No mete más presión. No crea confusión para crear más conflictos en Mestalla. No es entendible, pero tampoco mete presión innecesaria. Se necesita calma y dejar trabajar para ocupar las cotas más alta. Por decirlas públicamente no se van a conseguir. La pena es la poca inversión y que no se ha tenido en cuenta la historia para exigir mas en los despachos y luego al césped. Las declaraciones son coherentes con la realidad presente pero no con la historia del VCF.

