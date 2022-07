Las consignas de Gattuso sobre el verde

El valencianismo pudo disfrutar ayer de las dos primeras sesiones de pretemporada del Valencia CF. El cuerpo técnico abrió las puertas a la afición y esta respondió, una vez más, con creces. Una de las cosas que destacó el aficionado fue el carácter de Gattuso. Ordena y corrige y está muy encima de los jugadores. Sin embargo, a diferencia de otras pretemporadas donde se destaca el puño de hierro del entrenador, estos primeros días en el Valencia CF destacan por la obsesión de Rino por ser protagonistas con balón.

“Al toque, en corto”, decía ayer Gattuso a sus jugadores. La primera tarea de la parte del entrenamiento matinal abierta al público consistió en circulaciones de balón y finalizaciones. El técnico pedía rapidez en dicha circulación, así como tensión y calidad en los pases. Era su principal consigna en esos primeros minutos de la sesión en el campo 7. Estaba encima de los canteranos y corregía a figuras más asentadas como Foulquier o Thierry.

Gattuso no quiere pelotazos. Le gusta salir jugando y exige a los centrocampistas que ofrezcan el apoyo por dentro para iniciar. No obstante, no quiere saber nada del juego ramplón. Pide a los medios que avancen, que los pases sean hacia adelante.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



????‍?? Primera sesión del segundo día de pretemporada del @valenciacf



?? Nuevo partido en espacios reducidos además de la parte física



??Gattuso insiste también en la presión pic.twitter.com/uZBOLVTOpM — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) July 6, 2022

Otro aspecto en el que ha hecho hincapié el técnico italiano es el defensivo. Pide constantemente a los zagueros que basculen y en el segundo día de trabajo se ha focalizado en la presión. Quiere que participe en ella desde el primer atacante y así se lo ha hecho saber al delantero uruguayo: “Maxi, mira le pelota”. En ese sentido, Gattuso pedía a la línea defensiva que adelantase su posición y no reculara en exceso.

Segundo día de trabajo

En la tercera sesión de la pretemporada Gattuso ha dado más importancia a lo físico. El balón ha seguido siendo protagonista con otro partido en espacios reducidos, pero también ha introducido largas carreras que nos han dejado escenas de cansancio propias de una pretemporada. Sufrimiento y exigencia antes de acabar una sesión matinal que ha sido precedida de una charla.

En el partido, Foulquier ha vuelto a actuar de central y Yunus ha jugado en el centro. Pese a crecer como central, Gattuso está colocando al canterano Rubén Iranzo como lateral derecho, como debutó en LaLiga con Bordalás la pasada temporada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hoy han seguido las pruebas médicas en IMED, lo que ha hecho que Manu Vallejo, Lato, Guillamón y Mosquera se hayan perdido la sesión. Mamardashvili y Racic han hecho lo propio por gestiones del visado para el viaje a Reino Unido de pretemporada.cEsta tarde está prevista otra sesión a las 18.00h en la Ciudad Deportiva de Paterna, abierta para el público desde las 18.50h.