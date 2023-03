Kempes entre valencianistas: "El Valencia CF no va a desaparecer nunca"

‘El Matador’ está en València. Mario Alberto Kempes ha aterrizado esta semana en la ciudad en la que se convirtió en leyenda con un club que le tiene en el elenco de los elegidos. El argentino convirtió 189 dianas en el Valencia CF y dio 63 asistencias, para sumar a su palmarés una Recopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa. El atacante, campeón del mundo con Argentina en 1978, ha atendido hoy a la afición que en tan buen recuerdo le tiene firmando su autobiografía en la librería Libro Ideas del Centro Comercial Arena de la capital del Turia.

Cientos de personas a la entrada de la librería para conocer a Mario Alberto Kempes y recibir la rúbrica del argentino en las páginas que hablan sobre su vida bajo el nombre de ‘Matador’. Llega a València y no acudirá mañana a Mestalla, como él mismo asegura: ¿Para qué?, pregunta al aire el argentino.

Pese a que el principio se mostró reacio a hacer declaraciones, Kempes analizó la actualidad del Valencia CF. El argentino ya sabe lo que es vivir una temporada complicada y en la que se merodeó con el descenso. Fue la 1982-1983, en la que el Valencia CF logró la salvación en la última jornada. "Estuvimos en esa situación, pero la salvamos. Hay que hacer de tripas corazón", sentencia el delantero al ser preguntado por un posible descenso.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? @ESPNMarioKempes habla del #VCF



? “El @valenciacf no va a desaparecer. Que pueda descender es una posibilidad, pero hay que hacer de tripas corazón”



??? “Si se desciende es porque se han hecho las cosas mal, no será todo culpa de los jugadores” pic.twitter.com/Zd55ZpaqF4 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 10, 2023

Dejó el cargo de embajador del club en febrero de 2017, cuando la propiedad decidió prescindir de él por las constantes críticas a la gestión. Desde entonces, no ha querido abanderar ningún movimiento hacia ninguno de los dos lados y prefiere que su imagen y su figura no se utilicen a tal efecto. No obstante, se sigue mostrando crítico: "Si se desciende es porque se han hecho las cosas más, no será todo culpa de los futbolistas", sentencia.

A lo largo de su trayectoria en el Valencia CF, Mario Alberto Kempes comprendió la grandeza de Mestalla, un estadio que este año se convierte en centenario y al que también le entrega la responsabilidad de ayudar a salvar al equipo: "Estoy defraudado, pero hay que seguir apoyando a los jugadores". El Matador, sin embargo, ha descartado una posible desaparición en caso de descenso: "El VCF no va a desaparecer nunca. Descender está dentro de las posibilidades de todos los años, pero el VCF siempre está ahí".

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Más de cien valencianistas esperan a @ESPNMarioKempes en València



??? Firma su autobiografía desde las 17.00h en Libro Ideas en el CC Arena pic.twitter.com/M8fhS6eBd2 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 10, 2023

Para muchos el mejor futbolista de la historia del Valencia CF, legado que formó en sus ocho temporadas en el club. De todo ello se puede leer en la autobiografía cuya sesión de firma se ha celebrado esta tarde ante aficionados que han acercado todo tipo de recuerdos. Revistas, camisetas, fotos... Mayores y pequeños. Estos útimos sin haberlo visto jugar sabían de la magnitud de la leyenda.

Su presencia en València no acaba aquí, el 14 de marzo presentará también su linea de vinos en Àtic Alameda. Cuatro vinos que se distribuirán en Argentina, EEUU y España. Hoy en día, Kempes sigue trabajando como comentarista de la ESPN en Estados Unidos.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado