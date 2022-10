Jorge Sáenz: "Siempre pelearé por debutar con el Valencia CF"

Lo suyo no ha sido normal

No, ha sido peculiar. No sabría decirte la razón de las cosas. Uno siempre trata de poner su mejor versión, pero hay veces que las cosas no van como uno quiere y hay que adaptarse.

El VCF le quiso recuperar y no pudo

Se cuenta y no se cree, pero el fútbol es un negocio como otro cualquier y algunos clubes sólo miran por su propio interés y no miran por el bien de los jugadores y yo salí perjudicado. El VCF lo intentó pero no se pudo y el mayor damnificado fui yo.

Tuvo una mala experiencia en Vigo



El Celta le apartó. Hizo algo, mató a alguien?

No pero ganas no me faltaron. Me fui tranquilo porque siempre hice las cosas bien, nunca creé ningún problema. Alguna cara mala sí puse, pero no creé ninguna brecha. Me porté como un profesional, con mucho respeto. Hay que vivirlas y aguantarlas

Sin debutar con el VCF. ¿Llegará esa oportunidad?

Siempre voy a seguir peleando por debutar con el VCF. Es uno de los mejore clubes de la Liga española. Nunca se sabe si lo podré cumplir, pero por trabajo mio que no sea

Cuando se anunció su cesión al Leganés



¿Cómo se ha portado el VCF?

Sí, ellos cuando quisieron recuperarme, se preocuparon alguna vez, me llamaron, aunque poco podían hacer. Me daban ánimos, que aguantase

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mejor momento ahora

Tras años malos, he madurado mucho como futbolista y persona. Puedes convertirte en mejor persona o agachar la cabeza y ahora estoy disfrutando del fútbol. Pero aún puedo dar un pasito más

Contra Levante el domingo

Un partido muy complicado. Les está costando el inicio y nosotros empezamos torcidos pero vamos enderezando. Vamos a por nuestra tercera victoria consecutiva.