Javi Gracia: “No me arrepiento de venir al VCF. Ojalá pueda estar aquí mucho tiempo”

Era una comparecencia muy esperada después de todo lo ocurrido tras el cierre del mercado de fichajes, el amago de salida del técnico navarro del banquillo del Valencia CF y el incendio provocado por Kondogbia en las redes sociales. Igual de esperada por los dirigentes del club para ver cual era el talante del entrenador tras lo sucedido en los últimos quince días. Javi Gracia ha toreado como ha podido las preguntas de los medios, con un talante mucho más calmado, un mensaje diáfano de intentar pasar página y centrarse en el fútbol y con una intención firme, a pesar de reconocer que puso su cargo a disposición del club la semana pasada: “Ojalá pueda estar mucho tiempo en el Valencia CF”

¿Qué le parece el mensaje de Kondogbia hacia el presidente Anil Murthy?

Las manifestaciones de los jugadores son libres. Un tema personal, valoraciones personales y entiendo que el que los tiene que explicar será el jugador y también alguien del club. Yo como entrenador lo único que trato es de tener al futbolista disponible para jugar, eso es lo que me apena, no poder contar con él mañana ante el Villarreal porque es un jugador muy importante para nosotros.

El entrenador del Valencia CF ha bajado su intensidad en rueda de prensa

Su situación tras poner su cargo a disposición del club, ¿cómo queda a día de hoy?. ¿Se queda a regañadientes?

Una cosa tengo muy clara y no me cansaré de repetir, estoy donde quiero estar. Es cierto que las circunstancias van cambiando y ya expliqué en mi comunicado, que las cosas van cambiando y seguramente no son las esperadas, pero yo estoy muy orgulloso del equipo que tengo y de la posibilidad de estar en el Valencia para poder hacer cosas importantes esta temporada. De eso no tengo ninguna duda, de lo otro, prefiero pasar página y centrarme en preparar al equipo para intentar ganar mañana en Villarreal.

¿Te arrepientes de haber firmado por el Valencia CF?

No me arrepiento, ni me arrepentiré nunca de firmar en este club. Estoy muy orgulloso de trabajar aquí. Cada día que vengo a trabajar a la Ciudad Deportiva, vengo feliz por las oportunidades que se me ofrecen como entrenador. Hay que diferenciar los momentos que condicionan la situación de trabajo mío, con el se

Ojala me quede por mucho tiempo y cada vez vayamos aspirando a mas cosas.

Usted habló en su comunicado de “retos ambiciosos que le marcó el club cuando firmó”. Carlos Soler dijo en El Partidazo de COPE que exigirle la Europa League a este equipo, era un objetivo irreal. ¿Comparte sus palabras? Y ¿qué retos ambiciosos son los que le planteó el club cuando llegó?

Comparto todo lo dicho por Soler. Creo que es un sentimiento en el vestuario. Le oí decir que había que ir “partido a partido”. Ese es el objetivo, mejorar cada encuentro. Cuando hablé de retos, me refería a los de estar a la altura de lo que significa este club y le corresponde estar. Pero insisto, nuestro enfoque debe ser ir mejorando cada jornada y que nuestros aficionados se sientan orgullosos de ver jugar a su equipo.

¿Peter Lim o alguien del club le ha planteado algún objetivo?

No he hablado de ello con nadie del club.

"Las manifestaciones de Kondogbia son libres. Las tendrá que explicar él y alguien del club"

¿Cómo está su relación con el presidente Anil Murthy desde su última comparecencia en la que nos contaba que apenas habían tenido contacto? Y ¿cómo está el vestuario?

El presidente ha venido un par de días a vernos entrenar en Paterna. También tuve una conversación telefónica con él en la que hablamos de la situación de Kondogbia tras su mensaje. Al vestuario lo veo muy bien. Siendo sincero, los veo muy animados y comprometidos con la intención de poder ir a Villarreal para traernos los tres puntos.

En esas conversaciones con el presidente . ¿le aseguro que usted tendrá la misma plantilla que tiene ahora, al menos hasta el 1 de enero?

Hablé con Anil Murthy, como imagino que te refieres a la situación de Kondogbia, el presidente me aseguró que iba a permanecer en el equipo. No le pregunté más, pero entiendo que permanecer es que iba a seguir con nosotros. No sé hasta que fecha, porque no hablamos de ello, pero entiendo que se queda con nosotros que es lo que me dijo y lo que me interesa a mi como entrenador.

¿Se siente engañado como dice Kondogbia en su Instagram?

No voy a hablar más de eso, no ayuda. Debo estar centrado en el fútbol. A nuestra afición lo que más le ilusiona es ver a su equipo competir y hacer un buen partido mañana en La Cerámica. Y que cada vez vayamos haciendo mejor fútbol, más fiable y que transmita mejores sensaciones sobre el terreno de juego, creo que eso es lo que esperan de nosotros los aficionados.

Cillessen viene de jugar con Países Bajos

¿Cómo afronta el derbi y como ve a su oponente, el Villarreal?

Tenemos la motivación extra por ser un derbi. Los internacionales han llegado con el lógico cansancio, pero recuperados y a la vez hemos aprovechado el parón para ir recuperando fútbolistas. Al Villarreal lo veo bien, con una plantilla de mucho nivel, con los refuerzos, me parece que son aspirantes a puestos de Champions. A nosotros nos queda seguir la línea marcada fuera de casa, en concreto en el partido de Anoeta, y seguir sumando buenos momentos de fútbol.

Mañana a las 16 horas en La Cerámica, el derbi más comprometido de los últimos tiempos para el conjunto de Mestalla. Con muchos condicionantes alrededor del partido y con Dani Parejo en las filas del submarino amarillo. Gracia ha dado la lista de convocados tras la última sesión de trabajo en Paterna. Se queda fuera Kondogbia, como era sabido. El club ha emitido un parte médico en el que habla de molestias en el talón. La realidad es que el futbolista francés no tiene la cabeza en el fútbol tras todo lo sucedido esta semana en torno a su futuro y su polémico ataque al presidente Anil Murthy. Además, no está en la convocatoria, Mangala que aunque ha vuelto al trabajo con el grupo, aún está renqueante de su lesión muscular.

Las buenas noticias son el regreso de Paulista y Cheryshev. Principalmente la del central brasileño, lesionado en la segunda jornada de Liga ante el Celta. Su ausencia ha debilitado la zaga y su vuelta es la mejor noticia para un Valencia CF y un Javi Gracia, ansiosos de buenas informaciones que apaguen incendios y nos devuelvan al fútbol.