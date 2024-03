Jared Harper, por falta de minutos, podría cambiar de aires antes de final de temporada

En Deportes COPE hablábamos el lunes de Expediente Harper, después de que contra el UCAM Murcia el escolta enganchara su tercer descarte consecutivo. Una situación extraña que ya relacionamos con la búsqueda de un pívot por parte de la dirección deportiva ante los problemas físicos de Buba Toure. Harper tampoco viajará con el equipo a Belgrado, donde el miércoles se enfrentan a Maccabi de Tel Aviv en un duelo clave en Euroliga y COPE ha averiguado que no es casualidad.

El jugador está descontento con su situación y le ha afectado en los entrenamientos. De hecho, la semana pasada Álex Mumbrú, en un intento por rescatarlo y reengancharlo al equipo, habló con él personalmente, para animarlo a recuperar su mejor versión. Pero no ha acabado de funcionar. Harper está serio y triste estos días. Sabe que con las lesiones de Touré y Davies, su condición de extracomunitario no le ayuda. Mumbrú necesita la energía de Justin Anderson y los centímetros de Nate Reuvers, los otros dos extracomunitarios. En ACB, lo tiene asumido, pero verse fuera de las convocatorias contra el Bayern y el Mónaco fue muy duro.

Jared Harper está disgustado con la situación que vive en las últimas semanasMiguel Ángel Polo

Desde la llegada de Pangos en enero y la idea de poner a Chris Jones en el dos, el papel de Harper, Robertson y Puerto quedaba muy condicionado. Los tres han pasado momentos duros, con poco protagonismo, pero Jared lo tiene peor por su pasaporte y siente que su apuesta de quedarse en Valencia Basket, aceptando el tanteo el verano pasado le ha salido mal, pero aún tiene solución. Una salida, firmar un gran final de temporada en alguna liga que no sea la ACB, donde el 28 de febrero se cerró el plazo, hacer números y ganarse un buen contrato para la 24/25. Su agente está en ello.

Las lesiones de los interiores pueden favorecer la salida de Harper en las próximas semanasMiguel Ángel Polo

En los despachos de la Fonteta verían con buenos ojos su salida, porque se ahorrarían los meses de contrato que le restan de esta 23/24, aumentando el presupuesto para el interior que están buscando, e incluso por química de vestuario. En este tramo de temporada tan importante mejor no tener a gente descontenta. Harper es un jugador trabajador, discreto, pero en sus últimas apariciones se ha tenido la percepción de que salía a hacer sus números. Sea así o no, en el club ven una situación similar a la vivida con Martin Hermannsson hace unos meses. Se cuenta con él, pero si el jugador pide salir, no se le van a poner problemas, si renuncia al salario pendiente hasta el 30 de junio. Veremos el interés que genera en el mercado un jugador con un talento anotador notable.