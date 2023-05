Horario y dónde ver y escuchar el Tenerife-Levante UD de LaLiga SmartBank

El Levante Unión Deportiva visita este sábado el Heliodoro Rodríguez López para medirse al Club Deportivo Tenerife en la lucha por el ascenso directo a Primera División. La victoria del pasado sábado en el Ciutat ante el Alavés ha llenado de moral a los granotas, que no están en puestos de ascenso por una mera cuestión de cábalas. A esta hora, Granada, Levante y Alavés están empatados a 65 puntos, clasificados en segunda, tercera y cuarta posición respectivamente. Pese a tener ganado el golaveraje con los andaluces y los vascos, y salir beneficiado del triple empate, los levantinistas no van segundos porque no se han completado todos los enfrentamientos necesarios para tener en cuenta esa triple igualada. Los golaveraje no se cuentan hasta que no se hayan jugado todos los duelos. Hasta ese momento computa como criterio de desempate la diferencia de goles general, en la que gana el Granada. Esta noche ambos se miden en Mendizorroza y quedará resuelto ese aspecto. Escucha el partido en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE a través de las emisoras COPE Más, la web y las aplicaciones móviles.

Los de Calleja atraviesan por un buen momento y son, probablemente, uno de los equipos que más de cara lo tiene para conseguir el ascenso directo. Por dinámica y por calendario (Tenerife, Villarreal B, Ibiza y Oviedo) los granotas, como afirmó el propio técnico, tienen "la presión y la obligación de ganar". Una situación en la que no se encuentra el conjunto tinerfeño, asentado en la mitad de la tabla con 50 puntos, nueve menos que la zona de promoción de ascenso a falta de doce por jugarse. Es decir, los locales llegan sin nada que jugarse, lo que debe aprovechar el Levante UD. El CD Tenerife es, eso sí, el cuarto mejor local de la categoría con 10 victorias, 6 empates y 3 derrotas, hasta un total de 36 puntos.

El veterano Enric Gallego es el máximo goleador del equipo con diez tantos de un total de 38 tantos del equipo. Pese a no tener nada en juego, la escuadra canaria suma cinco partidos sin conocer la derrota. Acumula además diez de los últimos doce puntos en el Heliodoro, incluida la goleada contra su eterno rival, la UD Las Palmas, por 4 tantos a 1.

En el Levante Unión Deportiva son bajas seguras Vezo, Cárdenas, Brugué, Campaña y Pablo Martínez por lesión. Montiel y Postigo se pierden también el partido de mañana por acumulación de amonestaciones amarillas. A cambio, Calleja recupera a De Frutos tras cumplir su sanción y Saracchi tras superar su lesión muscular. Rober Pier y Álex Muñoz, que eran duda, sí han viajado Con las bajas en defensa, Mustafi, que no juega desde septiembre, podría ser titular en el eje de la zaga.

"No hay que mirar la clasificación sino lo poco que queda para conseguir el objetivo. No tenemos que hacer cuentas. Es la situación deseada. Queríamos llegar a este final dependiendo de nosotros mismos y lo hemos conseguido, pero ahora hay que rematar la faena”, destacó ayer Calleja en sala de prensa. La expedición saldrá desde Manises a las 14:30 horas y el regreso está previsto para el sábado a las 22:15 horas (hora peninsular). La concentración se efectuará en el AC Hotel Tenerife.

Dónde ver y escuchar el partido

El partido, correspondiente a la jornada 39 de LaLiga SmartBank, comenzará el sábado a las 18.30h hora peninsular. Se podrá seguir por televisión a través de LaLiga SmartBank TV y en #Vamos.

