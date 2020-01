"No hemos estado a la altura del partido"

Denis Cheryshev, jugador del Valencia, reconoció este miércoles, después de perder 1-3 frente al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, que su equipo "no estuvo a la altura del partido".

"No hemos estado bien, no hemos estado cómodos. No es el Valencia que estamos viendo a lo largo de la temporada. Ahora a seguir que queda muchísimo", dijo en declaraciones a Movistar Plus que recoge EFE.

El centrocampista ruso declaró que el Real Madrid es un "gran equipo" que puede utilizar muchos registros diferente. En concreto, para enfrentarse al Valencia utilizó a cinco medios y, para Cheryshev, al cuadro "ché" no le salió bien el encuentro y recalcó que no estuvieron "bien".

Además, Kevin Gameiro y Gabriel Paulista, jugadores del Valencia, fueron críticos con la imagen mostrada en la semifinal de la Supercopa de España perdida ante el Real Madrid (1-3), en un partido que aseguraron debe servir para aprender de errores y "no volver a repetir" la imagen.

��️ @gpaulista5: “Seguramente hoy no vamos a poder dormir pero vamos a volver mucho más fuertes”



⚽️ El central apuesta por pasar página tras la derrota en la #Supercopa2020



�� https://t.co/0tE0waQvQ9#ValenciaRealMadrid ���� pic.twitter.com/03qIFnchCC — Valencia CF ���� (@valenciacf) January 8, 2020

"Debemos pensar en el futuro y olvidar este partido. No hemos visto el Valencia que se debe ver en este tipo de partidos. Nos debe servir para aprender para no volver a repetir esta imagen en la segunda parte de la temporada", dijo Gameiro en zona mixta.

"El equipo ha fallado esta noche, hemos perdido y desde ahora pensamos en otra cosa. Tenemos diez días para preparar el partido de Liga, olvidar este partido y luchar hasta el final. Nada nos salió bien y hemos fallado. No era falta de tensión, simplemente no jugamos a nuestro nivel y se notó en la presión y en todo. Debemos aprender de lo que ha pasado", añadió.

Gameiro entiende que la afición del Valencia pueda estar enfadada porque no mostraron su verdadero potencial. "No hemos jugado bien, no es el Valencia que queremos ver".