Hay Diego López para rato: amplía un año hasta 2027

El Valencia CF ha hecho oficial la extensión del contrato de Diego López hasta junio de 2027. El futbolista renovó el pasado verano hasta 2026, como adelantó la Cadena COPE, más una temporada opcional sujeta a partidos. Cumplidos más de 30 encuentros oficiales con la entidad de Mestalla esta campaña, el ariete asturiano pasa a tener un año más de contrato con el Valencia CF, al que llegó en la 2021-2022 procedente de la cantera del FC Barcelona.

Diego López ha caído de pie en Valencia. Su rendimiento se une a su innegable compromiso desde el día 1, y fue uno de los artífices de la salvación del Valencia CF la temporada pasada. Uno de los integrantes de La Quinta del Pipo que ha conseguido asentarse en la entidad de Mestalla y ser fundamental en los planes de Rubén Baraja. Cuatro goles y cinco asistencias suma esta temporada entre LaLiga y la Copa del Rey, mientras que la campaña pasada llegó a marcar tantos fundamentales como el de la victoria ante el Real Madrid en Mestalla.

El Guajín, que ha había pasado por las canteras de Real Madrid, Sporting y FC Barcelona debutó en LaLiga con el Valencia CF a las órdenes de Gattuso. Ya en su primera pretemporada con el primer equipo despuntó, pero las lesiones en el filial no le permitieron hacerse con la continuidad esperada. El fútbol es tan caprichoso que le tenía guardado lo mejor. No volvió a jugar con el técnico italiano, pero Baraja le dio un vuelco a su situación y tuvo la personalidad de apostar por él. Redebutó ante el Elche en el Martínez Valero hace menos de un año y se ha asentado como un fijo en los planes de El Pipo. Su ambición es evidente, y ha tirado del carro públicamente mostrando el sentir del vestuario: quieren Europa aunque el técnico se encargue de intentar no prounciar la palabra con tal no de añadir más presión.

Hoy su representante Gelu Rodríguez se ha reunido con Miguel Ángel Corona en Paterna para sentar las bases del futuro de Diego López en el Valencia CF. Un futuro que, de momento, se alarga contractualmente hasta 2027 mientras se ha convertido también en un fijo para la Sub-21.