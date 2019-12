"Me gustaría tener más de apoyo del club"

Su pasado en el Valencia CF en la semana del derbi

Estoy con muchas ganas. Siempre es especial el derbi para mí. Siempre lo tienes apuntado y lo afrontamos con muchas ganas. Aprendí muchísimo en el Valencia CF. Venía de ser el máximo goleador, siendo titular pero paso al Mestalla y de golpe no se cuenta conmigo. No entendía muy bien y apareció el Levante UD y estoy muy agradecido porque gracias al Levante UD he jugado en Primera división. Un camino de rosas no ha sido. Nunca lo he tenido fácil. He tenido que pelear mucho las cosas. Me caracterizo por conseguir las cosas con mucho trabajo.



Futuro en el Levante UD

Está claro que lo que quieres es jugar y sentirte importante y llevo peleando mucho. Demostré el año pasado quizás lo que me faltaba haciendo un año muy bueno metiendo goles en Primera división.



La competencia en el Levante UD

La competencia es buena. El año pasado hice mucho por el equipo y de vez en cuando también le gusta a uno que le digan las cosas buenas y simplemente eso. Sigo haciendo mi trabajo. Al final creo que no cuesta nada tener un detalle con un jugador que lleva aquí muchísimo tiempo, que se ha ido cedido y ha vuelto, que se quedó en Segunda y ayudó a subir al equipo a Primera. Qué mejor que un jugador de la casa que quiera estar aquí tenga ese cariño. De la gente la verdad es que lo noto pero del club me gustaría tener un pelín más de apoyo.



Su enfado cuando no juega

Cuando no juego no me gusta y me enfado como todo el mundo. Son situaciones 'jodidas'. El año pasado estaba metiendo goles y esperaba tener más protagonismo. Tengo mucho carácter y se me nota cuando no se está siendo justo conmigo, pero nunca he faltado el respeto a nadie. Siempre he entrenado igual y eso nadie me lo puede echar en cara. Acepto las decisiones del entrenador pero cuando no juego a mí me molesta. No soy conformista, yo quiero jugar siempre.



Ofertas para salir el pasado verano

Siempre he dicho que aquí estoy muy a gusto, yo quiero ser importante aquí pero hay que poner cada uno de su parte. En ningún momento presioné ni llamé a nadie para irme. Teniendo cosas importantes he priorizado al Levante y esperas un poco ese reconocimiento también.