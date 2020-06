Guedes marcó 14 meses después

El Valencia CF tiene exactamente los mismos puntos que a idéntica altura del campeonato anterior: 46. Pero hay grandes diferencias entre una situación y otra. Entonces era quinto clasificado y estaba a sólo un punto del cuarto, es decir de los puestos de Champions League y ahora es octavo (fuera de posiciones que dan acceso a jugar competición continental) y tanto el Atlético de Madrid, como el Sevilla, tercero y cuarto respectivamente, están a seis puntos de distancia.

Final Valencia-Osasuna 2-0.



Ligas sin derrotas del Valencia en sus 16 primeros partidos en Mestalla:

1979-80

2019-20 — Pedro Martin (@pedritonumeros) June 21, 2020

En la jornada 30 de la temporada 2018-19 el Valencia CF consiguió imponerse en Mestalla al Real Madrid (2-1) con goles de Guedes y Garay y en esta el triunfo llegó también con un gol de Guedes, algo no muy habitual en este tiempo. De hecho, el futbolista portugués no marcaba un tanto como blanquinegro desde hacía justo 14 meses. El 21 de abril de 2019 hizo los dos tantos en el Benito Villamarín frente al Betis y desde entonces, la sequía le ha acompañado como valencianista. Cierto es que Guedes sí marcó con Portugal ante Serbia y Luxemburgo en todo este tiempo.

Cillessen dejó su puerta a cero mucho tiempo despuésFoto: LaLIga

Otro detalle en lo estadístico que conviene no dejar escapar es el que tiene que ver con el aspecto defensivo. Después de que Albert Celades no hubiera podido contar con Gabriel Paulista en los dos primeros choques posteriores a la pandemia, el regreso del brasileño le dio consistencia a la zaga y junto a Hugo Guillamón y Jasper Cillessen cerraron la portería che también demasiado tiempo después. 10 partidos oficiales han tenido que pasar para que el rival no le hiciera un gol al Valencia CF. La última vez fue con la visita del Celta a Mestalla el 1 de febrero. Entonces estaba bajo palos Jaume Domenech, con lo que para buscar el dato de la última portería a cero de Cillessen hay que encontrarlo el 10 de noviembre de 2019 frente al Granada (más de siete meses).