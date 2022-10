Un gran Valencia, se estrena a domicilio en Pamplona

El Valencia sumó la primera victoria a domicilio de la temporada ante Osasuna por 1-2 tras completar un choque serio en el que la expulsión de Unai García a 20 minutos del final acercó los tres puntos a los de Gennaro Gattuso.



Ninguno de los dos equipos se fio del otro al inicio del partido y la zona media del terreno se convirtió en un campo de minas complicado de atravesar. Abde mostró su talento con un pase de tacón para Kike García que el conquense no pudo finalizar con éxito al cruzar demasiado su disparo.



Un cabezazo de Lino fue detenido sin problemas por Sergio Herrera. El Valencia comenzó a hacerse con la posesión tímidamente para ir adelantando líneas tras un buen comienzo de Osasuna. Las ocasiones se daban a cuentagotas.

Kluivert abrió el marcador con una gran definiciónVCF

Unai García cometió una pérdida que derivó en el primero tanto del choque a la media hora. El central salió al centro del campo y el Valencia robó el esférico.



Cavani realizó una cabalgada por individual antes de meter un pase en profundidad para Kluivert. El holandés, muy veloz, ganó la carrera a Aridane antes de definir con gran maestría picando la bola cuando Herrera se avecinaba. El Valencia terminó mejor. Lino mostró peligro cada vez que encaró a Nacho Vidal.



Si minutos antes condenó a su equipo, Unai García se erigió en el salvador del segundo tirándose ante el lanzamiento de Cavani a bocajarro. Esta jugada dio lugar a un córner. Una acción muy embarullada terminó en los pies de Diakhaby. El central introdujo el balón a placer. Mala suerte para Osasuna, al que le faltó contundencia a la hora de defender en el área.



Dos minutos después, Hugo Guillamón midió muy mal y pegó una fuerte patada a Kike García que fue claro penalti. Chimy Ávila, recién ingresado, fue el lanzador. El argentino golpeó y envió su derechazo a las nubes. Sus compañeros y su afición no se lo creían.



El bajón pudo haber sido mayor si el testarazo de Lino en plancha tras una contra hubiese terminado en la red. Los navarros estaban en el alambre y sus opciones de sumar se iban esfumando. Tal fue así que los visitantes tuvieron una oportunidad de ampliar su ventaja.

Unai García fue expulsado con roja directa en el minuto 69 y Cavani fue convencido de estrenarse como valencianista. El uruguayo descosió el balón desde los 11 metros y lo estrelló en el travesaño.



A Osasuna le entraron las prisas y el partido se precipitó en un ida y vuelta que no beneficiaba a los rojillos. Juan Cruz tuvo en su cabeza el 1-2, pero la noche no estaba de su lado. Darko recortó distancias en el 93, pero todo quedó ahí.

Finalmente, el Valencia sumó la primera victoria de la temporada lejos de su estadio para felicidad de los aficionados chés desplazados hasta Pamplona que presenciaron buen partido de los suyos.



Lino volvió loca a la defensa de OsasunaVCF

Ficha técnica



1 – Osasuna: Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, (Peña, m. 46) Aridane (Manu Sánchez, m. 46), Unai García, Juan Cruz; Moi Gómez (Chimy Ávila, m.53), Moncayola, Lucas Torró, Abde (Darko, m. 72); Aimar Oroz (Rubén García, m. 63), Kike García.



2 – Valencia: Valencia: Mamardashvili; Thierry, Cömert, Diakhaby (Paulista, m.86), Gaya; Moriba (Lato, m. 75), Guillamón (Musah, m. 60), Almeida; Kluivert (Foulquier, m. 75), Cavani (Hugo Duro, m. 75), Lino.



Goles: 0-1 Kluivert (m. 28), 0-2 Diakhaby (m. 53), 1-2 Darko (m. 90+3).



Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño), asistido por Villaseñor Julián y Estévez Iglesias. El colegiado principal mostró amarilla a Torró, Sergio Herrera y Darko por parte de Osasuna. A Ilaix, Musah, Comert y Guillamón por parte valencianista. Unai García fue expulsado con roja directa en el 69 y Rubén Peña en el 95. Diakhaby vio la segunda amarilla en el 90 cuando se encontraba en el banquillo.