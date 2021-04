Gracia: “Tengo contrato el año que viene y debo cumplirlo”

Acababa la rueda de prensa Javi Gracia dando gracias (irónicamente) por no hablar hablado del Cádiz, su rival mañana en el regreso de LaLiga. Pocas referencias al partido, si acaso, detalles del mismo. Entrados en el mes de abril, y alejados, parece, los fantasmas del descenso, el futuro del banquillo del Valencia CF se impone como prioridad en la faceta deportiva del club. Gracia tiene contrato hasta junio de 2022. El pasado 5 de octubre hizo un amago de espantada. Se quedó en el intento porque el club no quería pagar la indemnización millonaria estipulada en su contrato. Cinco meses después, el discurso del técnico ha dado un giro de 180º grados y ahora es contundente en su declaración acerca de su futuro: “por supuesto que mi deseo es cumplir mi contrato”. Lo lleva repitiendo en las últimas comparecencias. Por eso hoy, la pregunta era clara y directa. ¿Qué ha cambiado para variar su deseo? El navarro ha esquivado la pregunta. Se limita a repetir deseo, pero la convicción con la que lo expresa, disipa dudas sobre la verdadera intención. ¿Estrategia para que lo tiren y así ser indemnizado? ¿Es real la voluntad porque, como en Mestalla, en pocos sitios? Hoy, Deportes COPE Valencia le ha dado la oportunidad de explicarlo y acabar con el debate y las especulaciones. No lo ha hecho, así que, esta historia tendrá más capítulos de aquí al final de temporada.

El técnico persigue su ansiada segunda victoria consecutiva



¿Qué ha cambiado desde el 5 de octubre cuando quiso marcharse, a hoy para tener la voluntad y el deseo de quedarse?

Ya he dado varias veces mi opinión al respecto y no tiene sentido volver a repetirlo. Mi propósito es de acabar la temporada de la mejor manera posible, ello estoy centrado. Las cosas que he vivido en este club, desde luego no me arrepiento de nada de lo que he hecho y he dicho. Todo tenía una justificación y por eso lo hice o dije.

Existe una cláusula escapatoria en su contrato. ¿Se imagina otro verano como el anterior?

No voy a hablar de mi contrato. No hablo de hipótesis, no sé el futuro lo que va a deparar y lo que van a hacer los demás y sus actitudes, sea el club o el presidente. Yo lo tengo claro. Quiero acabar la temporada lo mejor posible y a partir de ahí, yo siempre he tenido la voluntad de cumplir mis contratos donde he estado y esa es mi voluntad también aquí. Me remito a que tengo un contrato firmado y todos los trabajadores entienden que los contratos están para cumplirlos.

¿No considera que es una decisión incoherente el querer quedarse cuando las cosas no han cambiado y vamos a un verano parecido?

Tengo otro año de contrato y debo cumplirlo. No tengo más noticias ni más referencias sobre este asunto. Como trabajador del club tengo que cumplirlo, no entro en más valoraciones.

¿Es Javi Gracia, en su opinión, el mejor entrenador para la próxima temporada?

Esa pregunta es para que la contesten los responsables que tienen que tomar esas decisiones. Yo, desde luego, trato de ser el mejor profesional posible y encarar mi trabajo para que este club esté lo más alto posible. Eso es lo que a mi me pertenece, las valoraciones son respetables todas, pero las tienen que hacer otros.

Fuera de casa no gana

Hemos tenido más tiempo para prepararnos después de saborear el ultimo triunfo en casa y ver que tenemos continuidad en la fortaleza como locales, pero sin tiempo para pararnos en ello. Buscamos la segunda victoria consecutiva que es algo que perseguimos desde hace tiempo y no logramos. Estamos ante una nueva oportunidad y queremos aprovecharla en Cádiz.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Apretar en el sprint final del campeonato, no sólo por tema deportivo, también por el premio económico de los ingresos de TV.



El intento de mejorar nace de la profesionalidad de cada uno, queremos hacer las cosas bien y no hace falta que nadie nos lo diga. Una cosa será consecuencia de la otra. No es el motor económico o la necesidad del club lo que nos mueve. Por parte del club recibimos la motivación, pero no hace falta que nadie nos lo recuerde, es nuestra responsabilidad.

Jaume será titular en Carranza



Portería y lesión de Cillessen

No es tan grave y volverá antes de que la temporada termine. Pero no estoy preocupado. Siempre he confiado en los porteros que tenemos. Estaba tranquilo cuando decidí hacer el cambio y ahora tampoco lo estoy porque tenemos dos grandes porteros para cubrir esa vacante.

Cutrone y su doblete con Italia

Lo valoro mucho. Su trabajo con nosotros y con su selección. Pero en su posición es donde más jugadores hay y es difícil el reparto de minutos. Hablar de minutaje creo que no es exacto. La mayoría de los jugadores han jugado más que el año pasado, Kangin, Manu.., no es fácil que todos jueguen cuando hay tanta competencia, pero eso no quiere decir que no valore al jugador. Estoy contento con Cutrone.