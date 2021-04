Gracia: “El partido de mañana lo considero vital”

Carlos Soler



“Carlos está en una situación delicada. No pudo formar parte de la expedición a Pamplona, pero ha ido entrenando poco a poco. Creemos que estará disponible para mañana”.

Los fichajes no juegan

“Ya lo he explicado: para mí no hay ningún tipo de distinción entre un jugador que empezó o se incorporó después. Para mí todos son iguales y trato de elegir lo que es mejor”.

Gracia pide intensidadLAZARO DE LA PENA



Errores defensivos



“Hablábamos al acabar el partido, no solo de ese partido. También de partidos anteriores. En concreto el que habíamos empatado por conceder dos goles a balón parado. Analizábamos cómo habían venido esos goles y había cosas a mejorar. Balón parado, salida de balón. Insistimos en ello. Tratamos de buscar soluciones. Todo lo que pasa lo analizamos para que no vuelva a pasar”.

Guillem Molina. Por qué jugó en Pamplona



“Considero que ni mucho menos fue el culpable de la derrota. Estuvo más que correcto. Lo hizo porque era mover menos piezas de sitio. Wass terminó jugando el día anterior de medio centro. Creíamos que era la mejor opción, puesto que Piccini está en un proceso de mejora constante. Nos alegramos, pero vemos unas limitaciones para ayudar durante un tiempo y no jugar muchos minutos”.

Maxi conduce el balónLAZARO DE LA PENA



Maxi Gómez, ¿tendrá más castigo?

“A Maxi ya le han quitado el castigo de la Federación. Es uno más y disponible para mañana”.

Cómo se encuentra el entrenador



“No sé lo que se desgasta o no. No soy capaz de hacer esa valoración. Como entrenador te toca vivir unos momentos determinados en cada club, mejores y peores. No sé valorar hasta qué punto erosiona o no. Lo más importante es que el club consiga, al final de temporada, lo más arriba posible y para eso trabajamos”.

¿Ha pensado en abandonar?



“Entre el 14º y el 8º son cuatro puntos, no es tan grande la diferencia. Yo sigo convencido de trabajar y preparar lo mejor posible cada partido. No he tenido ningún momento de desfallecimiento y seguiré trabajando para mejorar. Trato de ver las mejoras del equipo y que cada vez sean más. Y que nos ayude a jugar mejor. La dificultad existe y hay momentos que fuera de casa nos están lastrando mucho. No estamos ni jugando a nuestro nivel ni consiguiendo mejores resultados. Vamos a jugar en casa, y el equipo tiene fortaleza en casa. Vamos ahora a unas semanas con tres partidos consecutivos en casa y con ese ánimo afronto el futuro”.

Cillessen, ¿está para jugar?

“En el momento en el que Jasper puede ser parte de convocatoria entrará con todas las consecuencias, con las mismas opciones para disputar un puesto en el once. No sé si será titular o no. Está entrenando cada vez mejor y que tomaremos la decisión hoy o mañana”.

Cillessen, preparadoLAZARO DE LA PENA



Críticas

“Son opiniones. Lo respeto. Tú eres el periodista y yo el entrenador. Tendrás que aceptar lo que yo elija. Si digo que elijo la mejor opción, es porque estoy convencido de ello. Nuestros partidos fuera de casa no hemos estado a buen nivel en la mayoría de ellos. No conseguimos resultados, no hemos estado a buen nivel. Lógicamente, mi objetivo es seguir trabajando lo mejor posible. Trato de no señalar a nadie. Asumo mi responsabilidad. No es mi objetivo señalar a los jugadores”.

Deportivo Alavés



“A Javi (Calleja) lo conozco personalmente, le tengo un gran aprecio. Siempre que hay un cambio se pueden producir ese tipo de reacciones. También ha habido algún cambio de jugador que estaba fuera de dinámica. Hizo un buen trabajo en Villarreal y sé de su potencial. Le ha dado cosas que ya tenía con Abelardo. Las alineaciones no son muy diferentes. El estilo de juego tampoco. Esa inyección de algo nuevo más su trabajo y visión particular, les ha hecho tener más fe e ilusión. Será un equipo pleno de ilusión tras pasar por un momento duro y difícil. Será un rival muy exigente”.

Plantilla próxima temporada



“La base que tenemos es muy buena. Todo depende de la fortaleza que pueda tener esta plantilla el año que viene para fijar objetivos. Me gustaría centrarme más en esta temporada”.

Descenso. Mañana es una final

“Las percepciones son libres. El partido de mañana lo considero vital. Los puntos que hay en juego son vitales. Con esa mentalidad lo vamos a afrontar”.

El peor Valencia CF de los últimos 35 años



“No estoy muy al tanto. Entiendo que a cada entrenador le toca vivir un momento en cada club. Habrá momentos mejores y peores. Trato de hacerlo lo mejor posible”.