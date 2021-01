Gracia: “La Copa es una competición para ilusionarnos”

Javi Gracia sabe que el valencianismo sufre de déficit de cariño. Le faltan buenas noticias. Carece de ilusiones esta temporada. Todo han sido temporales. Así que, la Copa, donde todavía figura la placa de vigente campeón, es el hierro al que aferrarse.

Y para ello, el técnico confía en la continuidad de un once de garantías que se impuso por goleada al Yeclano la semana pasada. Pocos cambios se vislumbran en el equipo titular. Por lo ensayado, sólo dos salidas, la de Kangin y la de Sibille. El coreano apunta a titular en Liga después de ir ganando peso en el once tras sus últimos partidos, así que, Gracia podría darle descanso en la Copa pensando en Osasuna. Rivero estaría bajo palos. Correia y Lato en los laterales, con Guillamón y Mangala en el puesto de central. Koba y Racic en la dirección del juego con Yunus y Guedes en las bandas. Arriba, repetirían después de ver puerta en la Copa, Manu Vallejo y Rubén Sobrino.

El técnico ha realizado hoy la rueda de prensa previa al partido ante los madrileños. El navarro sigue despejando balones en el asunto del mercado de invierno y cree que la Copa puede ser una gran oportunidad para su equipo.

El técnico ve brotes verdes en el juego del equipo

¿Hay novedades respecto al mercado de fichaje?

Me centro en trabajar con el equipo que tengo. Lo demás, ya sabéis que no le presto atención porque no me pertenece a mi hablar de ello. Los que están son los que tengo para trabajar y en eso estoy, en preparar las dos competiciones que tenemos. Estoy centrado en lo mío, preparar todos los partidos que nos vienen que ojalá sean muchos, esa será una buena noticia. No voy a entrar a valorar la plantilla de cara al mercado si vendrán o saldrán jugadores. No le presto atención a eso porque no me aporta nada. Veremos a ver qué pasa, habrá que esperar al cierre del mercado. No estoy pendiente de si alguien sale o no, creo que van a estar los que están ahora mismo.

"Excepto Cillessen, creo que podremos contar con todos los jugadores para el próximo partido ante Osasuna"

¿Cómo afronta la Copa? ¿Es una competición para ilusionar al valencianista?

La Copa nos permite ilusionarnos a todos. El calendario se complica por la cantidad de partidos, pero ojalá ese sea nuestro problema. El objetivo es competir y seguir pasando eliminatorias. Para ello necesitamos lo mejor de todos. Me gustaría llegar lejos en esta competición, claro que sí.

¿Echará mano de las rotaciones ante la carga de partidos?

No hay unidad A o unidad B. Somos una plantilla, un equipo. Para competir con esta frecuencia de partidos es evidente que necesitamos de todos, pero no me gusta hacer distinciones, todos son la unidad del Valencia CF. Lo hago por convicción no por necesidad. Hay que demostrar que todos los jugadores son válidos para sumar por el equipo.

Lato volverá al once

¿Cree que el equipo empieza a progresar en su fútbol?

En Valladolid el equipo logró solidez. Más ofensivos, más presencia en campo contrario. Es cierto que no materializamos las ocasiones, pero estamos creciendo en ese sentido y en ello debemos asentarnos. En ser más regulares en nuestro dominio de los partidos. La plantilla está preparada para entrenar y ganar. Ese es nuestro objetivo, no estamos en otro escenario. Trabajar con la fortaleza que nos da estos dos últimos resultados y preparar los partidos con el estado anímico que nos han dado estas dos victorias.

¿Qué partido espera ante el Alcorcón?

Conozco a Anquela y como prepara sus equipos. Será un rival muy exigente. Habrá que ver como se encuentra el terreno de juego después del temporal de nieve y eso podría influir en el juego. En la anterior eliminatoria cambiaron prácticamente todos los jugadores respecto a Liga, vamos a ver cómo afrontan esta eliminatoria. Estoy seguro que nos van a plantear un partido muy exigente.

Sobrino volverá a tener su oportunidad en el once

¿Cómo está la enfermería de su equipo?

Cillessen progresa de manera satisfactoria. Gameiro podría estar para el próximo compromiso. Gayá es por precaución y Paulista también podría volver para Osasuna, sobre todo, fruto del esfuerzo del jugador en el trabajo de su recuperación. Excepto Jasper, creo que podremos contar con todos los jugadores para el próximo partido ante Osasuna.