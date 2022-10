Gayà: "No hay club más grande que el Valencia CF"

En el Palco VIP de Mestalla, en un acto a la altura del capitán y rodeado de sus padres, su hermano, su novia, sus amigos, sus agentes y todos los estamentos del club, José Luis Gayà ha demostrado con profunda emoción y alguna lágrima, la importancia de su renovación con el club de su vida. Discurso rotundo y sincero. Gayà ha hablado con su corazón valencianista, el de toda una vida en el club de sus amores. Mensaje de capitán para abanderar un proyecto que ha estado en la zozobra absoluta y que empieza a ver un halo de luz con la llegada de Lay Hoon y Gattuso. Reconociendo que tuvo dudas cuando salieron a la luz los famosos audios de Anil Murthy. Pero convencido de su valencianismo. Una fe que le lleva a creer en el proyecto y pensar que el Valencia volverá a estar peleando por los puestos de arriba. Capitán y leyenda, su emoción ha sido la demostración de un valencianismo puro.

Luego, respetuoso y agradecido, ha respondido a todas las preguntas de los periodistas.

¿Por qué pudiendo ir a un equipo que te ofrezca posibilidades de ganar más títulos apuestas por este proyecto?

Siempre, desde el primer momento, he querido estar aquí. Irme a otro club o ganar más dinero no es importante. Estoy feliz en el Valencia CF y creo en el proyecto. En estos últimos años he podido jugar dos finales y mi ambición es poder seguir en el Valencia CF y trabajar para poder volver a los puestos de arriba.

¿Cuántas veces te han llamado para que te marches?

Ha habido ofertas. No lo voy a negar. Pero, en mi cabeza siempre ha estado seguir aquí, vinculado a mi club. Quiero seguir creciendo y cumpliendo sueños en el Valencia CF. Sé que tengo mucho margen de mejora y quiero hacerlo aquí.

¿Piensas en alcanzar la cifra de partidos de Fernando o Albelda?

No pienso en ello. Pero, ahora que ya llevo un numero importante de partidos me voy fijando. No me obsesiona, pero estaré encantado de superar a quien sea.

El capitán renueva hasta 2027VCF





¿Crees que tu renovación es también un mensaje para los jugadores de fuera y del propio vestuario?

Claro. Siempre he dicho que no puede haber un club más grande para mí que el Valencia CF. Nunca voy a olvidar el apoyo de la gente tras la derrota en la Copa. El Valencia CF siempre va a ser un club grande y ese es el mensaje que quiero transmitir.

¿Cuál es el objetivo personal de Gayà dentro del Valencia CF para los próximos años?

Me gustaría poder levantar un título como capitán. A nivel colectivo, no nos tenemos que poner un objetivo global. Pero, ojalá podamos volver a jugar grandes partidos.

Estos últimos años no han sido los mejores, pero he podido jugar unos octavos de Champions y dos finales.

¿Dudaste en que pudiera darse la renovación? ¿Cuándo lo viste hecho?

Había buena intención por ambas partes desde el principio. Ha sido un proceso largo, pero sabíamos que nos teníamos que entender. El Valencia CF sabía mis intenciones y eso lo ha hecho más fácil.

Me hace muy feliz. Quería quedarme muchos años aquí y lo primero que hice fue compartirlo con mi familia.

¿Qué proyecto de Club te han presentado para convencerte?

Con la llegada del míster, que también ha sido muy importante en esto, se está construyendo un gran Valencia CF. El equipo juega muy bien y no tiene miedo a nadie. Somos un equipo atrevido y que quiere. El proyecto está ahí y tenemos que hacer un gran año. Además, tenemos un gran margen de mejora. Falta cierta continuidad, pero vamos a mejorar para hacer un gran año.

Gayà ha destacado el cambio en el club desde la llegada de Lay HoonCOPE





¿Has tenido a referencia a las leyendas del Club para renovar?

Siempre he pensado que era lo mejor para mí. Esa ha sido la base de mi decisión sin mirar lo que ha hecho otros.

¿Dudaste en el mes de mayo tras escuchar los audios del anterior presidente?

En ese momento sí, pero ese presidente ya no está. Ahora está Lay Hoon y han cambiado cosas. No me gustó en su momento, pero ahora es diferente. El míster también me ha ayudado a decidirme.

¿Ha sido importante la afición para tomar la decisión de renovar?

Siempre están con nosotros a muerte. Cuando celebramos en el balcón me siento un privilegiado. Tenemos a la mejor afición del mundo. En estos años que no han sido buenos siempre han estado ahí y se merecen que les demos alegrías.

La gente ha sido importante. Me gusta sentirme querido en mi casa.

¿De quien te acuerdas en estos momentos?

El hecho de poder recordar lo largo que ha sido este camino se ve en el video. Son momentos en los que me he sacrificado mucho, dejando de lado a mi gente. Recuerdo a mucha gente que también lo ha hecho y no ha llegado. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido.

Mi mejor momento en el Club es el triunfo en la final de Copa y el peor diría que la final de Copa perdida. Pero, ese momento también me llenó de orgullo.

¿Qué mensaje mandarías a los jugadores que están ahora en la Academia VCF?

No es nada fácil llegar donde he llegado. Desde alevines, muchos compañeros se han quedado por el camino. Yo he tenido la gran suerte de que apostaran por mí y de hacerlo bien en ese momento.

Les recomiendo que estén preparados, que disfruten y que no se agobien. El futbol está para disfrutar.

¿Qué significa una renovación para un valencianista de cuna como tú?

Para mí es muy importante seguir sumando partidos y momentos de la mano del Club. Trato de salir al campo, disfrutar y hacer un gran año.

Escudo y leyendaCOPE





¿Te ves en una lona en el Nuevo Mestalla?

Esa pregunta no es para mí. Estoy muy emocionado de poder compartir estos momentos con las grandes leyendas del Club que siempre están a mi lado. Fernando me dedicó la camiseta cuando grabamos el vídeo de la renovación.

Ojalá un día pueda tener una lona yo también.

¿Cómo sueñas que sea el Valencia CF en 2027?

No me gusta pensar en el futuro, porque no se puede controlar. Me gusta mirar el presente. Pienso en hacer una gran temporada.

Mi sueño es volver a pelear por cosas importantes y por eso he renovado. Pienso que vamos a hacerlo estos años.

¿Volveremos a ver una renovación en 2027 para ser un ‘One club man’?

Es hablar por hablar. Claro que me haría ilusión jugar 1.000 partidos más, pero mi cabeza no está pensando en ese momento. Yo también debería ganarme esa renovación y voy a dar el máximo para ello.

¿Crees que es importante contar con jugadores con ese sentimiento de pertenencia que tenéis Guillamón y tú?

Para mí, la renovación de Hugo Guillamón también es muy importante. Es un tío de la casa y un compañero de 10. Siempre aporta y estoy feliz por su renovación para poder seguir juntando momentos juntos. Ojalá podamos seguir de la mano.