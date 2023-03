Gayà en COPE: "Para exigir a la afición hay que darle también nosotros"

José Luis Gayà ha sido protagonista esta noche en El Partidazo de COPE con Joseba Larrañaga desde la concentración de España en Las Rozas. El lateral ha tocado todos los temas vinculados a su ausencia en el Mundial de Qatar, pero también lo que tiene que ver con la actualidad del Valencia CF, del que es capitán.

¿Se puede sonreír viviendo la situación que vive el Valencia CF?

Lo tenemos que afrontar así. Es de la mejor manera que pienso que se pueden afrontar las cosas. Tenemos un momento de máxima dificultad en el club y hay que estar con la cabeza muy fría y sabiendo todo lo que nos jugamos y todo lo que representamos, e intentar salir lo antes posible de ahí abajo.

¿Le alivia salir de Valencia unos días por ese bloqueo mental?

Es difícil aislarte de todo lo que está viviéndose en el club. En otra situación, a lo mejor te diría que sí. En esta situación siempre estás pendiente. Ahora tengo que estar concentrado en la Selección, pero siempre mirando de reojo la situación que tenemos en el club sabiendo la máxima dificultad que nos encontramos. Como siempre he dicho, esto ha venido así y hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Estoy convencido de que vamos a salir de ahí.

¿Cómo se vive en una situación de conflicto permanente como la de los últimos meses?

Uno se acostumbra a esa situación. No es fácil jugar en esa situación. En los dos últimos partidos en Mestalla, la gente se ha olvidado un poco de eso en el campo, nos ayudado. Tienen que estar con nosotros, pero para exigirles nosotros también les tenemos que dar. La clave va a ser que tanto afición como jugadores estemos unidos para poder salir de esta situación y es la única solución que veo. Salir de ahí todos juntos.

El VCF tiene también unos problemas estructurales. ¿Tendría una solución para el Valencia CF como club?

Yo soy el capitán, soy un jugador del equipo, y no puedo hacer nada en ese sentido. Como capitán y máximo responsable tengo que estar centrado en qué puedo hacer que es intentar ayudar al equipo, que nadie se desconecte. Hay que saber de la importancia que tiene jugarnos un descenso. Lo que yo pueda manejar, hacerlo de la mejor manera. Lo que no esté en mis manos, no puedo hacer nada.

Tiene contrato hasta 2027, ya ha dicho que 'no' a irse del Valencia CF alguna vez. ¿Qué piensa ahora?

No estoy pensando en eso. Ya tenemos bastante con lo que tenemos como para pensar en lo que pueda pasar luego. Mi objetivo y nuestro objetivo es salvar al equipo e intentar salir lo más rápido posible y en verano ya veremos.

¿Hay miedo al descenso?

Nosotros intentamos que ese miedo que hay a nivel general no lo tengamos dentro. Es más difícil jugar al fútbol con miedo. Hay que jugar con alegría, con entusiasmo, con ganas… Es difícil aislarte pero nosotros lo tenemos claro: vamos a salir de ahí con total seguridad. Estoy convencido.

¿Habla con Peter Lim? ¿Le gustaría?

No hablo con Lim. Si hay que hablar, se hablará. No tengo ningún problema.

¿Le sorprendió la salida de Gattuso?

Sí nos sorprendió un poco. Fue de repente. No lo esperábamos. Solo tengo buenas palabras de Gattuso. Se portó conmigo y con todo el grupo fenomenal desde el primer momento y fue una pena que se fue cayendo. Empezamos muy bien y a partir de que no ganábamos esa forma de jugar tan alegre, de presionar arriba, de salir desde atrás, cuando no ganas se va quitando la confianza un poco. Nos explicó que fue un acuerdo con el club.

¿Se reconcilia con la Selección después de perderse el Mundial?

Me fui bastante triste de Qatar. Tenía muchas ganas y mucha ilusión de volver. Para mí estar aquí es un privilegio. En estos últimos cuatro años he venido casi todas las veces y ahora con el nuevo míster también he tenido la posibilidad. Aprovechar las oportunidades es de la mejor manera que se demuestra la confianza que ha tenido el mister contigo; cuando salgas al campo darlo todo y como siempre hago divertirme, darlo e ir hacia adelante.

¿Cómo gestionó la marcha del Mundial y su esguince?

Me fui con la sensación de que a lo mejor podría haber estado. Cuando llego al club me voy de vacaciones 7 días para desconectar porque había sido muy duro para mí. Al volver empecé a entrenar con normalidad y me encontré bastante bien. A lo mejor si hubiera intentado jugar tan pronto pues no lo sé… Es algo que no sabemos, pero por todo lo que pasó creo que lo gestioné de una buena manera. No busco culpables. Es una decisión que tomó Luis Enrique y se la tengo que respetar.

¿Cómo fueron las horas que Luis Enrique le dice que se tiene que marchar?

Él me lo dice por la mañana en la habitación. Me comenta que había tenido muy mala suerte, lo mismo que dijo en rueda de prensa. Mala suerte o no sé cómo decirle. Fueron momentos muy duros para mí porque luego también la federación lo anuncia y luego lo tiene que quitar porque no lo había autorizado la FIFA, que también es otro mazazo para mí. Las cosas vienen como tienes que venir. Tenía mucha ilusión, pero lo he llevado de la mejor manera que se puede llevar. Luego pensando en todo es triste y duele pero es algo que no estaba en mis manos y no podía hacer nada.

¿En cuántos días podría haber estado listo para jugar?

No lo sé porque no jugué. Me fui de vacaciones al llegar a Valencia y al volver entrené ya con el equipo sin hacer readaptación. No es lo mismo entrenar que jugar, pero no te puedo decir. Yo creo que sí podría haber estado para jugar. No he vuelto a hablar con Luis Enrique.

El papel en Qatar 2022

Empezamos muy bien, con mucha ilusión y jugando muy bien. Nos fuimos cayendo en el Mundial y luego los penaltis contra Marruecos. Desde casa quería que ganara España, iba a muerte con el equipo. Habíamos formado un bloque muy bueno ahí dentro. Me dolió mucho la eliminación y en los penaltis.

Etapa nueva con nuevo seleccionador

Tuve la suerte de coincidir con Luis de la Fuente en la Sub-19, eso ya hace muchísimo, creo que diez años. Estoy contento por él. Después de la decepción que nos llevamos todos en el Mundial, porque no esperábamos caer tan pronto, ahora es una ilusión nueva, con ganas de ir a por todo y con una mentalidad como tenemos que aspirar con la estrella en el pecho. Hay que representar al país de la mejor manera posible.

Propuesta de fútbol de Luis de la Fuente

Cambia la libreta. Cuando uno viene nuevo… Es verdad que sigue el modelo de la Sub-21. Son diferentes. Se va a ver plasmado en el campo. No quiero anticipar mucho cómo vamos a jugar, lo estamos trabajando de puertas para dentro. Viendo la lista, las variantes, se puede imaginar. Luis es muy cercano de puertas para adentro como se ve fuera. Cuando un seleccionador te da la confianza hay que ser profesional y dar la cara.

La ausencia de Haaland el sábado

Me he enfrentado también a Lukaku que me sacaba tres de todo (risas). Nosotros queremos ganar con los mejores en el campo y es la mejor manera de afrontar las cosas. Tienen también a Sorloth que también es muy bueno y lo afrontaremos con la máxima dificultad pero también con la máxima ilusión. Son jugadores muy físicos pero no le tenemos miedo en ese sentido. Vamos con todo y esa garra es la que nos gusta.

¿Cómo ve el arbitraje, el caso Negreira, el tema del VAR, las quejas de los grandes…?

De estos temas podríamos estar mucho tiempo debatiendo. El tema del VAR se dijo que entrarían para cosas muy evidentes y creo que se ha ido perdiendo. A los jugadores nos duele que el árbitro de campo es el que pita, pero casi es más importante el árbitro de VAR que es el que luego le va a llamar y le puede corregir. Te está arbitrando el de campo pero el que tiene importancia de verdad es el del VAR, y eso nosotros, a mí personalmente, no me acaba de gustar. Igual que con los goles se pierde emoción. Tienes que esperarte… Es más justo el VAR, pero hay que utilizarlo mejor.

¿Cómo ve la batalla mediática entre los grandes por los árbitros?

No quiero entrar, no me pertenece. Ellos sabrán. Creo en la honestidad de todos.