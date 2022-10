Gayà firmará hasta 2027

La renovación de José Luis Gayà se firmará esta semana. Pactado todo desde el martes pasado tras la última reunión entre los agentes del jugador y el club, el jueves se trasladó todo al papel para redactar los documentos a falta de la firma. Lay Hoon regresó el viernes a Valencia y todo estaba dispuesto para que hoy se procediera a la firma y, por lo tanto, a la oficialidad, pero el partido de Sevilla se ha entrometido en los plazos y, tras el empate ante el Elche, la visita al Pizjuán se hace todavía más importante como para desviar cualquier atención al partido. Por eso, habrá que esperar al miércoles o jueves para la rúbrica, pero lo importante es que el acuerdo es total y el capitán firmará para las próximas cinco temporadas tal y como venimos contando en Deportes COPE Valencia desde el pasado mes de noviembre.

Con una salvedad importante que sale del último día de la negociación entre las partes y que, adelantamos el pasado sábado en el Tiempo de Juego. Salvedad muy importante porque adelanta un año la finalización del contrato de Gayà con el Valencia CF. Y es que, la negociación no estaba cerrada como venimos contando y en contra de lo que se publicaba. Quedaban flecos por negociar después de llegar a un acuerdo en lo mollar del contrato tras el viaje de Gattuso a Singapur. Peter Lim dio el visto bueno y las partes se sentaron a cerrar los detalles. El club también cambió algunos matices de lo pactado en un principio, pero lo más importante es que el acuerdo que se cerró, lo hará con retroactividad. Es decir, empezará a contar ya desde esta temporada y no en junio de 2023 que es cuando acaba formalmente la vinculación contractual del lateral de Pedreguer. Es un dato muy importante porque esto significa que el contrato de Gayà acabará en junio de 2027 y no en junio de 2028. Es decir que, si cumple todo el contrato, el capitán acabará con 32 años, una edad todavía para firmar un nuevo contrato de dos o tres temporadas y acabar su carrera futbolística en el club de su ciudad, como ha sido y es, la intención del jugador.

Gayá renovará por cinco temporadas con el VCFLFP





El lateral pasará a ser el mejor pagado en el vestuario ché, como ha sido el compromiso del club desde el primer momento de la negociación. Un esfuerzo notable del Valencia CF y una recompensa merecidísima para el jugador que ha rechazado ofertas más importantes en lo económico y en lo deportivo, de clubes de primer nivel mundial como el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, PSG o West Ham.

Ambas partes decidieron no tocar la cláusula de rescisión al considerar que ya es una cantidad muy elevada y conscientes de que, hoy en día, las cláusulas son algo residual tal y como está ahora mismo el mercado futbolístico. Así que la cláusula seguirá fijada en los 100 millones de euros.

El de Pedreguer disputó el último choque antes de la lista definitiva para el MundialAgencia EFE





Para el jugador supone un alivio el finiquitar este asunto y centrarse únicamente en el césped y en el objetivo prioritario, a corto plazo, de estar en la lista definitiva del seleccionador Luis Enrique para la cita mundialista de Qatar que se hará pública el próximo 10 de noviembre.