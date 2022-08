Gattuso suma efectivos para el domingo

El Valencia CF se estrena en LaLiga el próximo domingo ante el Girona en Mestalla (19.30h). El equipo ha trabajado hoy en una nueva sesión para llegar a tono al estreno de la competición. Gattuso podrá contar con Samu Castillejo y Samuel Lino, que han sido inscritos esta mañana en LaLiga después de las operaciones de Jasper Cillessen y Gonçalo Guedes. Falta por confirmar la evolución de los lesionados y qué sucede con Gayà y el TAD.

En la sesión de este miércoles, Maxi Gómez ha empezado a trabajar con el grupo en las primeras tareas del entrenamiento, después de varias semanas sin participar a las órdenes de Gattuso. El uruguayo no ha terminado en campo con el grupo por precaución, al igual que tampoco lo ha hecho Marcos André, quien también ha empezado trabajando con el grupo. Por su parte, Paulista ha pisado el verde, pero lo ha hecho al margen del grupo después de trabajar ayer en el gimnasio por sus problemas musculares. El técnico italiano adviritó que no forzaría al central después de las lesiones sufridas la temporada pasada a nivel muscular.

Gattuso suma efectivos para el debut ligueroFoto: Valencia CF





Mientras los tres jugadores de la enfermería evolucionan positivamente, la participación de Gayà sigue siendo una incógnita. El Valencia CF está muy enfadado porque en ocho semanas no se ha pronunciado el TAD al respecto de la sanción de cuatro partidos que arrastra el lateral de Pedreguer. A esta hora de la tarde, el futbolista che se perdería los primeros cuatro choques del campeonato ante Girona. Athletic Club, Atlético de Madrid y Getafe. El Valencia CF pidió la cautelar pero no hay respusta. Jesús Vázquez ocuparía su puesto en la defensa si no se resuelve el tema antes del domingo.

A la espera de la llegada de Nico González, el Valencia CF trabaja para incorporar otro mediocentro, un banda y un delantero, con la mente abierta para firmar un central si se diese una oportunidad de mercado. Al mismo tiempo, los de Mestalla apretarán para intentar renovar a Gayà y Carlos Soler, aunque ya contamos en COPE que el club 'teme' una oferta por el centrocampista en los últimos días de mercado que le obligue a elegir venderlo por una pequeña cantidad o que se marche libre a partir del mes de enero.

