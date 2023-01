Gattuso: "El equipo quiere seguir con este estilo, pero hay que mejorar sin balón"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, aseguró que la mala racha de juego y de resultados que arrastran se debe, en buena parte, a que les falta leer mejor los partidos, pero sobre todo a que deben trabajar mejor y con más ambición sin balón y explicó que así lo ha hablado con la plantilla.



“Al equipo le gusta jugar el fútbol pero tenemos que elegir bien en el campo. El equipo quiere seguir con su estilo pero tenemos que competir sin balón nos está faltando eso. Hay que competir porque esto no es solo jugar al balón. A mí me gusta salir jugando pero también se puede jugar largo si hay una presión. No me escandalizo si tenemos que jugar dos balones largos”, afirmó.



“Tenemos que competir sin balón, que es diferente a competir con balón. Nos está faltando hambre en la competición sin balón, estar juntos. Creo que el equipo tiene todo para salir de esta situación”, afirmó.



Gattuso explicó que el viernes primero se reunieron los jugadores y luego lo hizo él con el equipo. “Me ha gustado mucho la charla pero mucho de lo que he leído no es verdad. Un medio ha dicho que yo les he dije que si están cansados de mí que lo digan y no es así. Hemos hablado solo de las cosas que tenemos que hacer para mejorar”, apuntó.



“Yo no miento. Digo siempre la verdad. El equipo está contento con lo que hace pero sabe que debe mejorar en esto. Hay que competir que nos está faltando. Todos pensamos que se podía competir solo con balón y tenemos que ser valientes también cuando no lo tenemos”, insistió.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



??? Gattuso sobre el mercado de invierno antes del #ValladolidValencia



?? “No hablo de jugadores que no estén en mi equipo”



?? “Solo he hablado una vez con Lim en este mercado”



?? “Estoy centrado en entrenar” pic.twitter.com/gcyNqBfoqA — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 28, 2023

“No hablé con ellos para ver si están conmigo, porque veo cómo se entrenan”, afirmó Gattuso, que descartó que piense en marcharse. “No me voy, estoy aquí. Es fácil ahora ir en otra dirección pero creo mucho en este equipo”, afirmó el técnico, que justificó su bajo ánimo y sus dudas tras la derrota copera del jueves ante el Athletic.



“Cuando se sufre una derrota como el otro día, después de 45 años en el fútbol, no puedo ir a una rueda de prensa con cara de no tener preocupaciones, lo normal es tener preocupación o tener dudas. Tenía una cara de mierda porque había perdido 3-1 unos cuartos de final de la Copa”, explicó el técnico que dijo que su pensamiento siempre es “positivo”.



El técnico aseguró que no es importante el dibujo que use, pero sí que descartó un cambio de estilo total. “Ahora la prioridad no es mi ego, sino que los jugadores puedan jugar al 150%. Si ahora piensa que todo el mundo debo jugar a la larga y defenderme creo que no. Hemos trabajado cinco meses en una línea, ¿cómo vamos a preparar una cosa completamente en tres días? Si pensáis que se puede cambiar totalmente un estilo en tres días es vuestro problema”, señaló.



Respecto al encuentro del domingo en el campo del Valladolid negó que sea el partido más importante de la temporada. “No, quedan muchos puntos por delante. Es un partido jodido, ante un rival que está en la misma zona que nosotros y es importante pero quedan muchos partidos por jugar y hemos de tener la mente despejada que no es fácil”, admitió.



“Miedo no es la palabra correcta, puede ser (que tengamos) ansiedad o inseguridad. Es evidente que al equipo le está pasando esto pero es normal porque hace mucho que el equipo no gana en la liga y tenemos que pensar en hacer las cosas al 150% todos”, señaló.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



??? Gattuso en la previa del duelo ante el @realvalladolid



?? “Ayer hablé con los jugadores. La charla me gustó mucho. El equipo está contento con este estilo. Hay que competir mejor sin balón”



???? “Yo no me voy en una situación de dificultad” pic.twitter.com/bTwzEBp4cr — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 28, 2023

Además, admitió que en esta situación puede ser mejor no jugar como local. “Como jugador y entrenador me gusta jugar en casa pero en este momento no es fácil hacerlo. A la afición no le gusta cuando las cosas can mal. Hemos de mejorar y empezar a ganar. No es fácil jugar en Mestalla con 45 mil personas que al primer fallo te aprietan”, recordó.

El técnico dijo que llegados a este punto si fichan debe ser un jugador “con experiencia y valor”. Pero Gattuso no quiso hablar de la posibilidad de que llegue Saúl Ñíguez. “No hablo de jugadores que no son de mi plantilla y él es jugador del Atlético”, recordó el italiano.



Gattuso explicó que durante este mes de mercado solo ha hablado con Peter Lim, máximo accionista del club, una vez pero eludió decir si está contento o no con la manera en la que trabaja el club.