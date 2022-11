Gattuso: "La clasificación no refleja cómo estamos jugando"

Genaro Gattuso ha comparecido esta mañana en la previa del duelo ante el Betis, último envite antes del parón por el Mundial de Qatar. El italiano viajará el viernes a Singapur, una vez pasado el partido en Mestalla, para hablar con el propietario sobre la actualidad del equipo.

Estado de los lesionados

Cavani no se ha entrenado los últimos tres o cuatro días. No está disponible en el partido por el tobillo. Paulista se ha entrenado. Solo Cavani no está. Ni Diakhaby ni Moriba.

No sé si corre peligro el Mundial para Cavani. Se ha infiltrado el sábado, hoy... La valoración la tiene que hacer la selección, no lo hemos hablado con nuestro cuerpo médico. Cavani ha hecho de todo por estar y jugar en los últimos días, pero tiene el tobillo muy hinchado. Ha sido muy profesioinal. El tobillo está mejor que cuando vino. Cuando golpea le molesta. Pero está mejor que cuando lo fichamos. Confío en que vaya a hacer un buen Mundial y no le moleste el tobillo.

El Betis

Tiene mucha experiencia. Tiene una media de 28'4 años. Han perdido dos jugadores importantes (Fekir y Borja Iglesias), pero es un equipo muy valiente y tenemos que hacer un partido de calidad con gran mentalidad. No es un partido fácil. No firmo el empate. Tengo mucho respeto por el Betis. He mirado la final de Copa para preparar el partido de mañana. Me gustó mucho la segunda parte que jugó el Valencia CF.

Balance comienzo temporada

El juego bien, si miramos la tabla nos faltan cuatro o cinco puntos. Hemos fallado con Elche y Mallorca, pero pienso que el balance es bueno porque lo que hemos hecho ha sido bien. Tenemos que hacer cosas mejores porque no basta con lo que hacemos, pero hay que dar continuidad a lo bueno.

La presión

El equipo siente que es importante ganar, pero no puedo hablar siempre con mucha intensidad. La alegría es importante también.

¿Es el partido más importante de la temporada?

Todos son imporantes. Este es imporante porque después hay parón de 6 semanas. Si obtenemos una victoria es importante para la cabeza pero piensio que todos son imprioantes. Se juega por tres puntos igual. Si ganamos se trabaja mejor. Empezamos muy bien en Mestalla y después perdimos con el Atleitco sin merecerlo. El problema en casa empezó contra el Elche. No es fácil jugar en Mestalla para el oponente, es fundamental la afición que nos dé la fuerza. Mañana es fundamental hacer un buen partido los 90 minutos, lo hicimos contra el Barça y la Real Sociedad.

Reunión con Lim en Singapur

El viernes voy a Singapur

Mercado de invierno

Eso pregúntaselo a Corona. Solo hablo de quien entreno. No quiero hablar del mercado. Cuando termine el partido con el Betis hablaré con el club y Corona para saber si hay posibilidad o no. Voy a escuchar al propietario. Estoy muy contento con cómo se entrenan mis jugadores. Cuando vuelva hablamos de esto.

Balance propio

Difícilmente puedo ponerme nota. Cuando vine sabía muy bien que tenía un trabajo muy muy difícil. Tenía que cambiar un estilo de juego y pienso que el equipo está jugando bien, con mentalidad y estilo. La clasificación no refleja cómo estamos jugando. Me gustaría que la nota la pongan otros.

Mundial

No quiero hablar del Mundial. Los problemas van a empezar después del Mundial. Lo ha decidido la FIFA y tengo que respetar esto.

Partidos durante el parón del Mundial

Jugamos cinco partidos amistosos. Un partido contra el Nottingham se jugará en Mestalla. El resto jugaremos en el Puchades. La decisión de quedarme en Valencia es mía. Vienen a España equipos italianos, alemanes y belgas por la temperatura. Aquí se está bien.