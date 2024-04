Frenazo en seco del Levante UD

Un gol de Unzueta en el minuto 89 certificó la remontada del Amorebieta ante el Levante (1-2) en el Ciutat de València que le saca de la zona de descenso y que frena en seco las ilusiones del equipo valenciano, que empezó la noche con buenas sensaciones y por delante en el marcador y con la posibilidad de acostarse en la sexta plaza.



Los tres goles llegaron en la última media hora. Justo cuando más encerrado estaba el Amorebieta marcó Pablo Martínez, pero el cuadro vasco, por medio de Jauregi, empató enseguida y al final, con el Levante volcado en busca del triunfo, Unzueta, que había entrado al campo dos minutos antes, firmó un gran gol al contragolpe.



El inicio de partido fue entretenidísimo, con ocasiones muy claras para los dos equipos. Primero para el Levante, y todo a raíz de un disparo de Dela desde casi treinta metros que se estrelló en el larguero. El rechace le cayó a Dani Gómez y luego a Fabrício y en las dos acciones anduvo muy acertado Magunagoitia.



Respondió enseguida el Amorebieta, con un cabezazo de Edwards que se marchó fuera por poco. Más clara todavía fue la de Jauregi, que chutó a bocajarro, en área pequeña, y provocó una gran parada de Andrés Fernández (m.12). La última de esta sucesión de oportunidades fue para el levantinista Álex Muñoz, que de cabeza acarició el poste.



Pasado el primer cuarto de hora entró el partido en una fase sin llegadas al área pero con la misma intensidad, con Erik Morán al mando de las operaciones del Amorebieta, que no le tembló el pulso para intentar mandar. Enfrente se encontró en la medular con un Algobia muy activo empujando al Levante hacia el campo rival.



En uno de esos arreones locales, Brugué, tras sortear a varios rivales en la frontal del área, chutó con la izquierda para que Magunagoitia se luciera. La primera parte acabó con una carrera de Fabrício, a quien nadie le puede reprochar su esfuerzo y su energía, pero que sigue errático en el remate y no marca desde diciembre de 2023.



Se había ido al descanso el Amorebieta con el susto en el cuerpo y empezó el segundo acto parecido, ya que Andrés García rozó el gol con un tiro ajustado desde el costado derecho. Sin embargo, el cuadro vasco no le perdió la cara al choque y se mantuvo agarrado al partido bien plantado con su línea de tres centrales.



Empezó a parecer que el Amorebieta se conformaba con el punto y Felipe sintió desde la banda que algo debía cambiar y metió en el campo al habilidoso Carlos Álvarez con media hora por delante. Encerrado como estaba el equipo vasco solo desde lejos podía marcar el Levante y lo hizo posible Pablo Martínez con un certero zurdazo desde la frontal (1-0, m.65).



Pero al Levante no le dio ni a asimilar la ventaja, porque Jauregi tardó menos de tres minutos en empatar al aprovechar una buena asistencia de Erik Morán. Acusó mucho el golpe el conjunto de Felipe, que trató de levantar a los suyos con la entrada a la vez Bouldini, Lozano y Valle. No surtió efecto y el Levante se limitó a colgar balones sin peligro.



Cuando el empate parecía seguro apareció Unzueta, que primero dribló a Maras en la línea de banda y luego batió por bajo a Andrés para sacar al Amorebieta del descenso. Pudo rescatar un punto Brugué la tuvo en la prolongación, pero Magunagoitia agarró una importantísima victoria para su equipo y deshizo las ilusiones del Levante.



Ficha técnica:



1 - Levante UD: Andrés, Andrés García, Dela, Maras, Álex Muñoz, Brugué, Algobia (Lozano, m.79), Pablo Martínez, Rober (Carlos Álvarez, m.60), Fabrício (Valle, m.79) y Dani Gómez (Bouldini, m.79).



2 - SD Amorebieta: Magunagoitia, Bustinza, Etxeita, Félix, Lasure, Álvaro Núñez, Siro, Erik Morán (Carbonell, m.80), Edwards (Mier, m.70), Dorrio (Rayco, m.87) y Jauregi (Unzueta, m.87).



Goles: 1-0, m.65: Pablo Martínez. 1-1, m.68: Jauregi. 1-2, m.89: Unzueta.



Árbitro: Cid Camacho (Colegio castellano-leonés). Amonestó al visitante Félix.



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en el Ciutat de València, ante 17.240 espectadores, que supone la mejor entrada del curso.