Fernando Roig, en El Partidazo : "No ha sido complicado"

El Valencia CF estaba loco por deshacerse de sus jugadores y el Villarreal CF lo aprovechó. Nunca o casi nunca fue tan fácil en los despachos de La Cerámica fichar a dos futbolistas de la talla de Parejo o Coquelin. Así lo explicó el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, en El Partidazo de COPE.



"Manejábamos otros jugadores y no pensábamos que (Coquelin y Parejo) fueran factibles. Luego el mercado y las circunstancias de cada club hace cambiar los planes. Nos parecían grandes incorporaciones y hace dos o tres meses no pensábamos que podía ser y teníamos otras cosas miradas. Indagamos, empezamos a mantener conversaciones y se han producido muy rápido. Estuve reunido con Anil (Murthy)", dijo en COPE.

"La verdad es que los dos jugadores han tenido predisposición. El Valencia CF estaba predispuesto a negociar y nosotros estábamos interesados. Cuando las tres partes quieren, hacer un trato tampoco es tan complicado", añadió.

Eso sí, el directivo del Villarreal CF no quiso confirmar las cantidades de las operaciones: "No decimos las cosas entre clubes y jugadores. No nos gusta hablar de cifras". Roig tampoco quiso pronunciarse sobra la crisis en el Valencia CF y se mostró muy educado con la situación actual del equipo de Mestalla. El directivo del Villarreal CF dijo que la intención de su equipo es ser el mejor no sólo de la Comunitat Valenciana sino del campeonato en Primera división.