Europa es un milagro

Cerrada la antepenúltima jornada de la Liga Santander las opciones para que el Valencia CF juegue la próxima temporada la Europa League se reducen a la mínima expresión. Los puestos sexto y séptimo que ocupan Getafe y Real Sociedad respectivamente quedan a cuatro puntos de distancia de los de Voro y sólo faltan seis por disputarse.

Teniendo en cuenta que con estos dos equipos, el Valencia CF tiene la diferencia particular de goles perdida, las cuentas son tan claras como inasumibles. Si los de Bordalás y los de Alguacil logran un triunfo o sacan dos empates, los ches volverán a quedarse sin jugar en Europa cuatro temporadas después. De cualquier manera estos dos conjuntos no tienen una agenda especialmente sencilla porque mientras que a la Real le queda por recibir al Sevilla (que ya no se moverá de la cuarta plaza) y visitar el Wanda Metropolitano; al Getafe le resta medirse al Atlético de Madrid y cerrar el curso en La Nucía frente al Levante UD.

El Valencia CF no logra dos victorias seguidas en LaLiga desde diciembre

Así está la clasificación de Liga Santander a falta de dos jornadas

Por si no fueran suficientes todas estas cábalas, también hay que tener en cuenta al Athletic Club que se encuentra un puesto por encima del Valencia CF y al que los ches le tendrían que sacar dos puntos de los seis que quedan para superarle en la clasificación, ya que el gol average también lo tienen perdido los de Voro con los de Garitano.

Vamos, que sería un verdadero milagro que el Valencia CF lograra un puesto en la Europa League 2020-21. El equipo tendría que conseguir la victoria en las dos jornadas que quedan (contra el Espanyol en Mestalla y en el Pizjuán frente al Sevilla) y esperar toda esta serie de marcadores favorables. Y el Valencia CF no logra dos triunfos consecutivos en la competición doméstica desde el mes de diciembre de 2019 cuando se impuso al Villarreal y al Levante UD. Misión casi imposible.