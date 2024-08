Ethan Happ: "Vengo a ayudar a Valencia Basket a ganar la Eurocup"

Ethan Happ (2'08m y 28 años), uno de los nuevos pívots del Valencia Basket aterrizó en Manises en la mañana del jueves, con puntualidad y con las ideas muy claras, "ganar la Eurocup". El norteamiericano con pasaporte macedonio llega después de cuajar una gran temporada en el Dreamland Gran Canaria y ha firmado por dos temporadas con los taronja.

¿Qué supone firmar hasta 2026 con Valencia Basket?

Desde mi paso por Olympiakos, donde firmé dos años, este es mi primer contrato igual. Quiero jugar aquí este año y el próximo, y ojalá estar aquí un largo tiempo.

¿Con qué objetivos llega a Valencia?

Valencia basket es un gran club y el objetivo es ganar la Eurocup. Yo espero contribuir a eso, tengo muchas ganas. Seguro que en el vestuario habrá muchos objetivos, en el día a día, ganar, pero creo que tenemos potencial para conseguir la Eurocup.

¿Qué sintió desde que Valencia Basket mostró interés en ficharle?

Correspondí firmando el contrato y viniendo aquí. Desde el principio me han tratado genial. Siempre había rumores de un equipo u otro, pero estoy aquí y con muchas ganas de empezar.

¿Ha hablado con Pedro Martinez? ¿ qué espera de trabajar a sus órdenes?

No, no he hablado con él. ¿Expectativas? Él espera mucho de nosotros, tanto como nosotros de él. Sí he hablado con antiguos jugadores suyos y sé que es un entrenador serio, que va a exigirnos lo máximo en lo físico y en lo mental. Eso es lo que tienes que estar preparado para darle cada día.

¿Usted jugó con Nate Reuvers en la universidad, han hablado?

Claro, llevamos todo el verano en contacto, él ha estado aquí porque ha sido padre primera vez. Me ha dicho que está muy feliz en la ciudad, con el cuerpo técnico, el club, todo. Sé que ha sido un primer año duro, pero ojalá crezca y crezcamos juntos esta temporada.

¿Qué pueden esperar los aficionados de usted?

Soy un jugador que va a darlo todo físicamente en la pista y también ser un compañero positivo, es algo de lo que estoy orgullo, incluso en los momentos en los que puedan las cosas ir algo peor. Ojalá también enseñar mis movimientos y que la gente disfrute con ellos.

También estaba prevista la llegada de Nate Sestina, otro de los interiores incorporados este verano, pero el norteamericano ha perdido el enlace en París y llegará a las 17 horas del jueves a Manises.