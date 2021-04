El entrenador y la capitana pasean la Eurocup en COPE

Rubén Burgos y Anna Gómez, dos de los grandes artífices del éxito de Valencia Basket han estado en Deportes COPE Valencia desgranando lo que ha supuesto la consecución del primer título, la Eurocup.

Rubén, ¿qué se siente al escuchar el final del partido en Tiempo de Juego?

Es la primera que oigo y se me pone la piel de gallina y muy chulo porque creo que ha llegado mucho a la gente, la afición merecía una alegría, nuestro club, nuestro mecenas también merecían que les devolviéramos lo mucho que nos dan. Estoy muy contento.

Crecimiento en el club desde abajo

Era la idea que tenía el club cuando se me propuso hacerme cargo de este proyecto. El objetivo del primer año era exclusivamente el ascenso. Fue un placer que lo pudiéramos lograr en València. Y luego año a año. Nos clasificamos para semifinales en el primer año de Liga Endesa y para jugar en Europa. Es una pasada lo rápido que está yendo. No es fácil ganar una final de dos jugadas, el porcentaje es alto y que sigan llegando más.

El tiempo muerto de la final

Primero he de explicar cómo funciona esto. Entrenar es un trabajo de equipo y las decisiones son todas consensuadas. Tomamos una decisión buena de guardarnos ese tiempo muerto. Venezia es un equipazo que hizo un partidazo. Tuvimos más de un minuto, decidimos esa jugada que ya la conocíamos y le dijimos a Raquel que era para ella. Repinté la jugada que no la inventamos nosotros sino que es de otros entrenadores más expertos. Se comieron el anzuelo de Allen y salió muy bien. Para el espectador la final fue espectacular.

Su futuro

Te voy a ser sincero. Mi pensamiento es el día a día. Se vive mucho más tranquilo. Mi compromiso es con Valencia Basket. Masculino, femenino, de cantera... es con el club. Donde decidan que puedo ser válido. Iremos a lo que venga, tratando de sumar siempre.

Las campeonas de la Eurocup



Anna, ¿qué signfica Rubén para el club?

Rubén para nosotras es el proyecto. Es un paragolpes, asume todas las responsabilidades y lo agradecemos mucho. Es un líder dentro y fuera de la pista

Trotamundos desde Alfara del Patriarca

He estado bien donde he estado, pero he vivido una etapa muy mala en lo económico en el baloncesto femenino

Nada ha sido fácil

Ahora salimos en las portadas, pero no ha sido un camino de rosas. Alzar la Copa es un orgullo, lo había soñado muchas veces

El último segundo de la final

Me levanté a animar. Un segundo es mucho. La final fue muy bonita de ver. Todas creímos en que era posible

La narración en Tiempo de Juego

Me ha provocado una sonrisa, recordar qué hacía en cada momento. Fuimos creyendo que podíamos ganar, aún sin Laura Gil