Enrique Arce: "No recuerdo un momento de oscuridad como éste"

Enrique Arce hace ya algún tiempo que se convirtió en una voz reconocida dentro del valencianismo por su devoción y su entusiasmo en los mejores momentos y por su preocupacion y talante crítico a día de hoy. Protagonista en la Contraportada de El Partidazo de COPE, el actor que da vida a Arturo Román en la popularísima Casa de Papel para explicar sus sensaciones en estos instantes tan duros en el Valencia CF y su decidida apuesta por el proyecto "Espíritu del 86": "Espíritu del 86 no intenta ser un golpe de estado, ni quedarse el club, ni nada de eso. Intenta ejercer una herramienta de vigilancia, de que no todo vale, de que no es tu cortijo. Hay un número, que creo que son 40.000 acciones, que te condeden el uno por ciento, con lo que se pueden impugnar cuentas... esto es funcionar como una herramienta de control".

Esta iniciativa cuenta con miembros tan significados como Santi Cañizares, Fabián Ayala, Mario Alberto Kempes o Javier Subirats, pero también con representantes de la sociedad civil valenciana: "Como esta gente (la que compone el proyecto) no son exaltados, si no que son jueces, abogados, médicos... gente muy potente lo va a hacer desde el consenso y las buenas formas".

Enrique Arce muestra su valencianismo allá donde va

Y se le nota a Enrique Arce la profunda pena por lo que está ocurriendo en el equipo de sus amores: "Todo club tiene sus momentos de oscuridad y en el Valencia CF yo no recuerdo un momento de oscuridad como este. Las cosas se están haciendo muy mal y luego que yo lo vea (a Anil Murthy) por la calle y lo salude y le pregunte cómo está su familia, evidentemente sí porque no me ha hecho nada y me parece educado. La gestión no es para sacar pecho y yo no les voy a hacer de palmero por muy bien que me caigan".