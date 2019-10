Duelo de campeones a la vista

Tanto Alberto Abalde como Maurice Ndour ya saben lo que signfica jugar un partido de Euroleague. Precisamente por eso, se les nota en el rostro las ansias por que llegue el momento de que el balón surque el aire de la Fonteta y comience una competición que ha ido ganando en repercusión y que, como novedad, para Valencia Basket asegura un total de 16 encuentros en casa. La misma cantidad de desplazamientos, también.

"Mucha, mucha ilusión. Todo el mundo está con muchísimas ganas y no podemos empezar contra un rival mejor, el campeón y además en casa. Éste es un partido que nos trae buenos recuerdos de la última Euroleague. Estamos a tope", comenta el alero coruñés que ya fue protagonista principal en la victoria (103-99) frente al CSKA de Moscú en febrero de 2018.

"Ya estoy preparado. He tenido mala suerte por no poder entrar en el equipo durante los dos últimos partidos, pero ya estoy de vuelta y preparado para saltar a la cancha", dice el pivot senegalés que aún no ha podido estrenarse con la camiseta 'taronja' y que viene de haber jugado en el Uncis Kazan y en el Real Madrid.

Jaume Ponsarnau tendrá que hacer dos descartes técnicos antes del partido (viernes, 21 horas)

Al disponer Jaume Ponsarnau de los 14 jugadores que componen el 'roster' de Valencia Basket, el técnico catalán tendrá que hacer dos descartes por decisión técnica antes del choque.

Cartel anunciador de la Euroleague 2019-20

Enfrente estará el conjunto moscovita en el que ya no están Nando de Colo, Sergio Rodríguez y Cory Higgins, pero mantiene a Daniel Hackett o a Will Clyburn y se ha reforzado con Mike James, Johannes Voigtmann y Darrun Hilliard. Al CSKA lo sigue entrenando el griego Dimitris Itoudis, que ha logrado las Euroelagues de 2016 y la de 2019.