Duelo ante un grande venido a menos

Es posiblemente el equipo de Europa que más ha cambiado de un año a otro. A peor. El Fenerbahce Beko ha perdido en sólo unos meses a jugadores clave en su rotación como Datome, Lauvergne, Sloukas, Nunnaly o los ahora 'taronja' Derrick Williams y Nikola Kalinic. Por no hablar del excelso Zeljko Obradovic en el banquillo.

Y por si esa merma no fuera suficiente, ahora mismo el equipo turco tiene fuera de juego a otros tres jugadores, entre ellos el grandioso Nando De Colo, junto a Mahmotoglou y Álex Pérez. Habrá quien diga, y no le faltará razón, que mantienen a hombres fundamentales como Ali Muhammed (ya con 37 años) o al checo Jan Vesely y que han fichado al lituano Edgaras Ulanovas. Sí, pero la fiera ya no es tan temible como antaño, como cuando hace tres años se proclamaba campeona de Europa con todas las alabanzas del baloncesto continental.

Victoria en Estambul tras una prórroga

Y ahí llega Valencia Basket, con su incomprensible comienzo de temporada y con intención de rememorar lo ocurrido en el Ulker Sports and Event Hall la temporada pasada, aún con público cuando Bojan Dubljevic volvió a vestirse de súperhombre con 30 puntos, 12 rebotes y 42 de valoración y Jordan Loyd convirtió un 2+1 ganador en la prórroga, en la que Valencia Basket llegó a perder por siete faltando poco más de un minuto.

Ahora, con las ausencias por lesión de Labeyrie, Sastre y Marinkovic, más la de Quino Colom que no está inscrito y se encuentra entrenando con la selección española en la Fonteta, los hombres de Jaume Ponsarnau buscarán alargar su mejor arranque de Euroleague, sumar su séptima victoria y recuperar la cuarta plaza de la clasificación en la que, desde anoche, se encuentra el Zenit de San Petersburgo tras su victoria en Kaunas.

El partido comienza a las 18:45 horas y lo viviremos, como siempre, en Tiempo de Juego, a través del 92.0 de FM, en la web y en la aplicación de Tiempo de Juego y COPE para dispositivos móviles.