Dimitrievski: "Vengo a competir. Cuando fiché ya sabía que estaba Mamardashvili"

Lleva ya un mes como jugador valencianista, pero las vacaciones habían retrasado su presentación y el club ha aprovechado el fichaje de Rafa Mir para hacer un dos por uno. Dimitrievski ha tenido también su particular puesta de largo tras unos días ya entrenando a las ordenes de Baraja. El meta macedonio viene a competir la camiseta de titular, sea cual sea el futuro de Mamardashvili en el conjunto valencianista.

Primeros días

Estoy muy contento y agradecido de esta oportunidad. Los primeros días han sido muy buenos, de toma de contacto con los compañero, el club y la ciudad. Estoy muy ilusionado de poder demostrar, competir y poder ayudar al equipo.

Mamardashvili

Vine sabiendo que está Mamardashvili aquí. Es un grandísimo portero, lo lleva demostrando dos años y en la Eurocopa. Vengo a ayudar y a competir, nada más.

Stole junto a Rafa Mir en el palco de MestallaVCF





Veteranía

He sentido en los primeros entrenamientos que es un equipo joven, pero con muchas ganas y mucha ilusión. Yo también las tengo. Quiero acoplarme al equipo lo más rápido posible y ayudar donde me toque. Quiero aportar al equipo mi experiencia y poder mejorar, como todo el grupo.

El Valencia desde fuera

Los últimos años que hemos jugado, pero especialmente este último año han sido partidos muy duros. En Vallecas atacamos mucho, pero defensivamente es un equipo muy ordenado, muy colocado y cuando tuvo su oportunidad la aprovechó. Aquí en casa fue un partido muy disputado, muy tenso. Los dos necesitábamos los puntos. Es un equipo que aprovecha sus oportunidades y está muy ordenado en defensa y por eso ha mejorado mucho este último año.

Mestalla

He dicho en varias entrevistas que de los campos de primera división, desde la primera vez que vine hace seis años, el que más me impresionó es Mestalla. Hay campos impresionantes, pero el campo y el ambiente de Mestalla fue el que más me impresionó y me gustó. Sentía que era un club grande desde que empezaba el partido. Estoy muy contento de jugar en este campo.

El macedonio ya trabaja en PaternaVCF





Vinicius, Mestalla y su relación con él

Es un grandísimo futbolista y lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Tampoco hay que darle más importancia. No conozco muy bien la historia de Vinicius en Mestalla. Es lo normal, son juegos psicológicos que hacemos entre los jugadores para ayudar a nuestro equipo y sacar un resultado positivo.

Un ídolo valencianista

De mi juventud al que más he visto es Cañizares, que me gustaba mucho como portero. Lo he visto en el Madrid y en el Valencia y siempre me gustaba, con la camiseta amarilla y el pelo blanco, ha tenido grandes actuaciones aquí.