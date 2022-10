Corona: "Nunca he notado desconfianza desde el club hacia mí"

Miguel Ángel Corona ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Mestalla. Tres años despues de su llegada al club, sin mediar presentación oficial y con mucha incertidumbre durante todo este tiempo sobre su cargo y responsabilidad en la parcela deportiva, el club ha decidido darle la oportunidad de exponerse publicamente para dar sus explicaciones. Antes, la presidenta Lay Hoon que hace dos meses dijo en esa misma sala de prensa que el club buscaba un director deportivo, hoy ha fortalecido la figura de Corona y ahora dice que no están a la busqueda de una persona que ocupe ese cargo y que toda la responsabildad en el apartado deportivo, recaerá en Corona. El ex futbolista acoge como suyo, el objetivo marcado por Gattuso se conseguir cuanto antes la salvación. Ha hablado de los siguientes pasos que pasan por las renovaciones de Diakhaby y Lato. Que, hoy en día, la idea es no fichar en el mercado de invierno. Y sigue apoyando el modelo de las cesiones para sustituir en un mercado claramente marcado por el Fair Play Financiero. Corona ha repetido en varias ocasiones que desde la llegada de la presidenta Lay Hoon las cosas han cambiado notablemente y que, por primera vez ha dicho, se trabaja en armonia en todos los departamentos del club.

Se ha dicho de usted que era una figura secundaria, pero cuando uno pregunta a los agentes de Mamardashvili le señalan como clave, lo mismo con Cavani o los agentes de Gayà. ¿Por qué nunca ha dicho nada y por qué lo dice ahora?

No he hablado después de tres años en el Club. Ha habido otra visión comunicativa. Yo siempre me he mostrado abierto a lo que ha querido el Club. Ahora se ha abierto esta vía y estoy encantado de poder transmitir hasta donde se puede y contar cosas que puedan ayudar a nuestros seguidores. Me gusta ser discreto porque creo que es lo bueno para mi Club. En las negociaciones todo lo que sea hablar puede dar a malinterpretaciones que puedan perjudicar las negociaciones. Estoy muy contento de trabajar en este grandísimo Club y encantado de poder transmitir lo que se pueda a nuestros aficionados. Nuestro rol el análisis, la valoración, la opinión a nuestra presidenta y de ahí al máximo accionista. Puedes llamarlo como quieras, pero no es importante el nombre, sino el proceso. Estamos trabajando de manera muy cercana, con armonía y respeto. Estamos muy contentos.

¿En qué medida ha ayudado Mendes a la confección de la plantilla?

Como cualquier otro agente que tiene algún jugador de esta plantilla. Siempre que he trabajado con Jorge he recibido información de mucha valía, pero jamás he sentido más allá de lo normal como cualquier otro agente. Y le preocupa mucho que el Valencia CF gane.

Lleva tres años en el Club, han pasado muchos entrenadores, Bordalás pidió un seis, Gracia se enrocó pidiendo refuerzos, pero este año Gattuso estaba contento. ¿Qué ha cambiado para que se cumplan las peticiones?

Hay un criterio que no ha cambiado desde el verano de 2020 que es el Fair Play Financiero y como adecuarnos. Lo que hemos pretendido siempre es encontrar un consenso, los perfiles adecuados y alcanzar la firma del juego. Este año no tengo reparo en reconocer que estamos trabajando con una armonía preciosa.

¿Qué balance hace usted de los tres años porque el Valencia CF ha dejado de ser un habitual en Europa?

Hay un condicionante que ha marcado los mercados que es el Fair Play Financiero, que está marcado por el año del COVID, cuando sufrimos unos daños económicos. Lo que estamos intentando es reconstruirnos y estar a la altura de lo que merece este club y dar alegrías a los aficionados que se merecen.

¿Cómo van las renovaciones de Diakhaby y Lato?

Con Diakhaby el proceso está abierto. Hay negociaciones abiertas. Sentimos buena predisposición por parte del chico y de su agente y veremos en los próximos días. En cuanto a Toni, es un tema que está candente. Hay que tener en cuenta que teníamos un tema prioritario, que era Gayà y hace 24 horas anunciamos su renovación. Esto hace que tengamos dos jugadores con contrato en vigor para esta posición. El tercero es Toni con el que estamos encantados y se abre un periodo de análisis para encajar ese puzzle porque estamos muy contentos con él.

¿En el tema de Diakhaby por qué ha habido tanta demora? ¿Había dudas con su rendimiento o era por cuestiones económicas?

Tiempo hay. Incluso con Gayà hemos demostrado que siempre hay tiempo cuando hay predisposición. No solo depende de una parte, en el sentido de los momentos. Ha habido un momento en el que había una oferta y posibilidades de que el jugador saliera. Lo importante es que en estos momentos sentimos que hay buena predisposición. Está feliz con nosotros. Creo que es el momento que más feliz está. Ha pasado por momentos difíciles y ahora está muy feliz y es algo que nos hace estar más cerca de la renovación.

Están trabajando con coherencia y diálogo. ¿Cómo trabaja el Valencia CF? Ha habido mercados en los que no ha fichados, otros en los que sí y se le da mucho peso al entrenador. ¿Cuál es su peso en los fichajes más allá de que esté en las negociaciones?

Partimos de un análisis de la plantilla propia, de los gustos de nuestro entrenador por los perfiles, que encaje con nuestra ciudad, nuestro club y nuestra historia. Definir esos perfiles, ponerles nombres. Seguimiento, proponer y es posible que cuando llegue el mercado no se dé lo que esperabas. El Fair Play Financiero no lo sabes hasta mayo-junio. Nosotros hemos sido muy estrictos con saber cuando podíamos inscribir. Vemos si encaja o no, si hay consenso. Para mí lo importante es trabajar en equipo, en consonancia con el entrenador y la presidenta, que el máximo accionista esté al tanto y tener su aprobación. Si no hay consenso no se ha fichado a un jugador.

¿Cómo se sentía cuando se decía que buscaban un director deportivo delante de usted o el expresidente decía que para buscar un director deportivo fuerte había que gastar mucho dinero?

Llevo compitiendo en esto desde que tengo 19 años a nivel profesional. No tengo más energía que para ir a trabajar y hacerlo lo mejor posible. Perder energía en otra cosa no estaba en mi mano. En mi mano estaba dar las mejores respuestas, las mejores soluciones. Nunca pensé que fuera por una falta de confianza en mí. No he sentido una desconfianza en ningún momento.

Una vez la presidente ha dicho que usted es el director deportivo. ¿Cuál es su día a día?

En cuanto a las funciones de Director Técnico, básicamente el rol y las tareas no cambian. Análisis de equipo propio, situación actual, mercado, seguimiento de futbolistas, propuesta de jugadores. Estar en el día a día y poder ser una ayuda para nuestro técnico en la gestión de la plantilla.

¿Está en proyecto buscar un refuerzo en el mercado de invierno?

Estamos muy contentos con la plantilla. Creemos que va a ser mejor cada jornada como lo está demostrando. Creemos que en número estamos bien, que por detrás tenemos buenos chicos en la Academia VCF, pero nuestra obligación es estar preparados ante imprevistos que puedan surgir. No estamos con la intención de cambiar mucho porque valoramos muy positivamente la plantilla. Nos está encantando como nos está representando.

Nos hablas de consenso. Tenemos cesiones que están dando resultados y jugadores de un perfil bajo como Cömert que están dando rendimiento y jugadores como Cavani. Son tres tipos de incorporaciones. ¿Hacia dónde va el Valencia CF?

Creemos que tiene que haber ese tipo de diversidad en la plantilla. El mercado de préstamos nos ha permitido ajustarnos al Fair Play Financiero. Creemos que hemos mejorado la plantilla. Buscamos la diversidad porque tenemos que buscar perfiles técnicos, tácticos y emocionales. Cavani nos está aportando muchísimo no solo en el campo, sino también en el vestuario para compensar que somos la plantilla más joven. Cömert entendíamos que era un coste asumible y que nos iba a dar rendimiento. Ha tardado en adaptarse porque todo requiere su tiempo. Buscamos alternativas porque debemos guiarnos por el criterio del Fair Play Financiero.

¿Es la primera vez que siente esta armonía en el Club?

Sí. Pero no desde un punto de vista personal. Somos un grupo de trabajo, técnico, entrenador, presidente y máximo accionista. Ese grupo de trabajo es con mucha diferencia en el que más armonía existe.

¿El Valencia CF está preparado para abordar una posible operación por Lino?

Vamos a ver como se desarrolla la temporada y como estamos cuando llegue el mercado. El Atlético apostó fuerte por él. La presidenta se involucró mucho en la operación. Veremos como estamos. Hablar hoy de Lino es aventurar demasiado.

¿Se ha cerrado ya la ventana de Bryan Gil o lo seguirá intentando?

En el fútbol cambia todo de un día para otro. No estamos con la sensación activa de ir al mercado. Si Bryan es una opción veremos como se da. Viendo los antecedentes no podemos aventurarnos porque lo era hasta 24 horas antes de que acabara el mercado.

¿Cómo se gestiona la plantilla de cara a la próxima temporada teniendo tantos jugadores cedidos?

La fórmula del jugador en préstamos, en nuestra situación, con la imperiosa necesidad de reducir los costes era una buena fórmula. Necesitamos calidad, rendimiento y talento. Veremos nuestra disponibilidad de cara a la 23-24 pero no hay que desecharlas. Lo determinará el Fair Play Financiero. Nos gustaría poder afrontar operaciones en propiedad, pero no vamos descartar una opción de un jugador a préstamos si ayuda. A pesar de los cinco cedidos, tenemos 14-15 futbolista que sus contratos van más allá de 2025. Tenemos estabilidad en ese sentido. Son chicos jóvenes que van a ir mejorando sui rendimiento. Intentaremos hacerlo lo mejor posible.

¿Cuál es la estrategia del Valencia CF para crecer?

Hemos tenido que adecuarnos a reducir costes para entrar en nuestro Fair Play Financiero, que estábamos disparados. Volver a hacer el equipo competitivo es a través de buenos jugadores, que hemos podido acceder a ellos ahora por su edad pero que en un momento nos darán un rendimiento colectivo. También jugadores como Cavani, que no necesitas tiempo para que ofrezca su mejor rendimiento. Se crece desde el terreno de juego. Con el tiempo, el Club estará donde se merece.

¿El entrenador habla de 40 puntos, es el objetivo de la temporada?

El discurso del entrenador es acertadísimo. Es un grupo joven que tiene que ir con calma, evolucionando en cada sesión. Afrontar cada partido sin una visión de donde estaremos en junio, sino en desarrollar una identidad y eso te da la capacidad y ojalá en abrir-mayo tengamos opciones de hacer cosas bonitas. No creo que esa imprescindible identificar un objetivo final.

¿Sigue habiendo necesidad de vender?

El Fair Play Financiero está diseñado para que vendas. Tienes que estar siempre activo en el mercado. No hay una necesidad imperiosa de vender.

¿Cuál es tu valoración sobre la salida de Soler? No solo de lo que pasó en la última semana, sino tu sensación profesional. ¿Cuándo te das cuenta de que Soler va a dejar el Valencia CF?

En las negociaciones, hay momentos en los que sientes más cercanía o lejanía. No puedo decir que hasta la última semana que es cuando se desarrollan los acontecimientos a pesar del esfuerzo de la presidenta. Anteriormente en enero pude pensar que era imposible luego en febrero puedes pensar que sí. Hay tantos momentos por los que pasa la relación que no puedo decir un momento en el que sentí que no renovaba. El Valencia CF, a través de su presidenta, siempre hizo el mayor de los esfuerzos posibles. Ojalá le vaya bien porque es un chico extraordinario.

¿Qué papel jugaste en la reunión con Lim? ¿Cómo sentiste al máximo accionista?

Fue una reunión de trabajo en la que no había papeles, sino un análisis del mercado, una valoración de como habíamos iniciado LaLiga, un análisis y valoraciones de por donde queríamos que fuese el equipo y la planificación de la 23-24. En esas conversaciones cada uno apostamos nuestra visión. Me sentí genial. Fue estupendo compartir esos ratos y ver que esa armonía existía, con conversaciones futboleras. Me pareció asombroso en ese sentido. El máximo accionista tiene una memoria futbolística increíble y estuvimos rememorando partidos, resultados. El míster tiene un montón de bagaje en ese sentido.

¿Tienes previsto volver en noviembre a Singapur?

Sí

¿Te sientes el máximo responsable del Club a nivel deportivo?

Estamos en un grupo de trabajo en el que me siento muy responsable de cada palabra, porque no puede ser de otra manera en este gran Club. No tengo problema en asumir los errores.

Antes has dicho que le parecía acertado el discurso de Gattuso con los 40 puntos. Gattuso ha ejercido de portavoz y ha hablado que quería renovar a todos. ¿Eso chocaba con la postura del Club?

Me parece acertado la esencia del mensaje, que es ir día a día. Me parece un tipo muy inteligente y un fenómeno en como maneja todo lo relativo a un equipo de fútbol. Sus pensamientos deben condicionarnos. Hay veces que se puede satisfacer todos sus deseos y otras que no. Por supuesto que las valoraciones de nuestro entrenador deben condicionarnos.

¿En qué condiciones está Cenk en la plantilla?

Hemos pasado dos temporadas en las que no teníamos 4 centrales en la plantilla. Mosquera ha estado a un nivel alto, pero no deja de ser muy joven. Entendíamos que debíamos tener cuatro centrales. Fue muy duro la temporada pasada cuando se lesionó Gabriel. Se ha dado una circunstancia y es que salvo una semana de lesión de Gabriel, no hemos tenido bajas, pero entendíamos que dar esas herramientas al entrenador y él estuvo conforme.

Tengo la sensación de que siempre se culpabiliza a la pandemia. ¿Asume usted algún error?

Muchos. He debido condicionar muchos errores. Es una evidencia que la pandemia nos ha condicionado mucho a nivel económico. La pandemia fue para todos y fue una realidad. No tengo problema en reconocer errores de manera privada pero no voy a ponerme a relatarlos.