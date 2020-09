Campaña y Morales ejecutan un plan perfecto

Sorprendió Paco López con un once plagado de centrocampistas y sin un delantero nato. Nada raro teniendo en cuenta que los mediocampistas son los futbolistas que más le gustan al entrenador y que sin Roger, recién salido de una lesión, no tenía delantero que poner. Pero en la pizarra todos los entrenadores ganan los partidos y con eso no basta. La virtud del Levante UD en Pamplona fue contar con dos jugadores que entendieron perfectamente el plan de su técnico. Campaña y Morales dieron una lección durante toda la mañana. El sevillano, asistiendo como casi siempre y el capitán maravilló buscando la espalda de la defensa rival. Y así llegaron los tres goles. Los tres después de un pase en largo: primero Vezo; luego Clerc; y en el último fue Aitor quien empezó la jugada.

Con Malsa y Vukcevic muy aseados en la destrucción, el Levante UD solo sufrió una vez hasta el gol del CA Osasuna. Vezo, que volvió con Postigo al once inicial, sacó un balón bajo los palos. Para entonces Campaña ya había asistido dos veces a Bardhi y Morales, aunque en ambas ocasiones con éstos en fuera de juego. El plan era ése y ni siquiera el gol de Roberto Torres inquietó al equipo. Vukcevic, que perdió el salto con Calleri, pudo hacer más. También Aitor, consciente de que no ha empezado bien el año. Pero el partido se jugaba como Paco lo había diseñado, así que antes del descanso Morales, que había desaprovechado con la cabeza otra asistencia de Campaña, cabalgó por la izquierda para que Melero marcara el empate.

Campaña conduce el balón ante Rubén García

El punto que habría empezado sabiendo a mucho enseguida supo a poco. El segundo tiempo fue un repaso del Levante UD al CA Osasuna de principio a fin con una sucesión de llegadas. Campaña pasó primero a Miramón, que a la primera no pudo centrar y luego no supo definir. Intercambiados los papeles, el sevillano erró un claro mano a mano con Sergio Herrera tras un gran pase del capitán. Nada hacía al Levante UD ponerse nervioso y Paco, desde el banquillo, olió la debilidad rojilla. Metió a Roger, sacó del campo a Melero y el equipo siguió gustándose. Roger falló el penalti que había provocado, cómo no, una carrera de Morales, pero el ariete enmendó su error batiendo por bajo al portero rival casi al instante. El buen gol de Roger quedó ensombrecido por la floritura previa de Campaña. Sólo él sabrá si el soberbio control a pase de Clerc lo hizo queriendo o no. Adrede fue su regate y también la asistencia medida para el 2-1. Al partido sólo le faltaba el gol de Morales, que llegó con suspense (VAR) y tras un pase de la muerte de Roger con su rival ya tendido en la lona. Era el tercer gol en dos partidos para el actual pichichi de LaLiga.