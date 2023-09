Calleja: "Una derrota como la del Espanyol no nos tiene que hacer dudar"

El técnico del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este viernes que su equipo debe pasar página a la derrota sufrida ante el Espanyol y que no les puede "hacer dudar" para afrontar el partido del sábado en Alcorcón.

"Nos superaron, creo que a ellos también le salió un partido perfecto después de haberlo analizado y visto varias veces. Creo que el partido del Espanyol es brillante y nosotros tenemos que seguir mejorando", dijo en la rueda de prensa previa al partido.

"Creo que una derrota como la del otro día no nos tiene que hacer ni mucho menos dudar de nuestro potencial y de nuestras aspiraciones", precisó el entrenador del Levante. Calleja admitió que el nivel defensivo es uno de sus "puntos débiles" y que deben "mejorar ese aspecto porque significar dar un salto importante en todo, en el juego y en ganar seguridad".

Además, el entrenador del Levante restó importancia al hecho de que el club valenciano disponga del tercer menor límite salarial de Segunda División y apuntó que confía plenamente en sus jugadores.

"Nosotros lo que buscamos es estar lo más arriba posible. Me fío de los jugadores y soy consciente de las limitaciones que tiene cada club. Pero eso no quiere decir que tengamos peor equipo. La plantilla no tiene que envidiar nada al resto", manifestó.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? @javiercalleja_ en la previa del duelo ante el @AD_Alcorcon de mañana



?? “No quiere decir que por tener un presupuesto más bajo tengamos peor equipo”.



?? “Es más bien una ilusión el conseguir ascender”. pic.twitter.com/iPIOAC6N4o — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) September 15, 2023





Sobre el Alcorcón, el entrenador del Levante comentó: "Tiene que ir adaptándose a la categoría y a la exigencia de Segunda. Van a salir valientes, no van a meterse atrás, no irán a lo loco pero intentarán llevar la iniciativa. Les tendremos que quitar el balón".

Calleja afirmó que Algobia llega “más apurado” para jugar de inicio, pero adelantó que tanto Postigo como Giorgi están listos para entrar en la formación titular en Alcorcón.

Además, el entrenador del Levante explicó que Pablo Martínez está “cada vez más cerca” de regresar, tras ser operado de una lesión de rodilla en marzo, y dijo que en “dos o tres semanas” podría estar ya completamente listo para entrar en una convocatoria.