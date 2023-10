Calleja: “Lo que menos nos interesa es ver la clasificación”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este domingo que no deben estar centrados en mirar constantemente la clasificación porque esa experiencia fue en su contra el curso pasado y se centró únicamente en preparar el choque del lunes ante el Racing de Ferrol en València.

“Yo sigo con el mismo discurso y como profesionales estamos pendientes de cómo va todo, pero lo que menos nos interesa es ver la clasificación. Nos centramos en cada encuentro y no ver cómo nos pondríamos y si los rivales ganan o no. Hay que jugar y ganar”, dijo a los medios en la rueda de prensa previa al partido. “El fútbol nos pondrá donde nos merecemos. Estamos en playoff, cerca de los dos primeros, pero no nos beneficia estar mirando en qué sitio de la clasificación estamos. La experiencia del año pasado jugó en nuestra contra estar tan pendientes de si fallábamos”, añadió.









Calleja recordó que cree que en su estadio han “merecido más por juego y por iniciativa” salvo en la derrota contra el Espanyol. “El equipo es muy fiable fuera pero en casa queremos ser igual o más fiable que cuando salimos fuera del Ciutat. Tenemos que demostrar que somos más fiables en casa que fuera”, afirmó.

Sobre el Racing de Ferrol, Calleja aseguró que “está siendo el equipo revelación del momento” y destacó que mantiene “la misma línea del año pasado de buen juego y que siempre da la cara”, aunque reconoció que es más peligroso como local que como visitante.“El Racing de Ferrol es un equipo que tiene mucha personalidad. Sus virtudes están por fuera cuando llevan el balón a sus jugadores de banda. Tenemos que estar muy atentos a defender ese tipo de jugadas”, agregó.

Calleja también se refirió al buen momento de forma del brasileño Fabrício, con tres goles en el último mes. “Ha demostrado ser un ejemplo. Todo lo que ha ido conseguido se lo ha ganado él. Poco a poco el trabajo va dando sus frutos y para mí es el jugador del momento”, indicó.

El entrenador del Levante UD, además, lamentó que el partido se juegue una jornada más fuera del fin de semana. “Es una pena que juguemos muchos partidos en días laborales. Sabemos la dificultad que están pasando para poder venir pero tenemos que hacernos fuerte en el Ciutat”, dijo