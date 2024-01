La rivalidad con el Albacete

Viene de la promoción del año pasado en esos partidos que te estás jugando tanto y parece que hay tensión y ciertas declaraciones aumenta que esa rivalidad sea más fuerte. Pero no pasa del nivel competitivo y deportivo y tenemos el máximo respeto a la entidad, al entrenador y al trabajo que hacen.

¿Se vio 'fuera' en la víspera ante el Real Valladolid?



No, en ningún momento, de verdad. En otros clubes sí que sabía… mira no me han dicho nada pero huele mal. He notado la confianza. Por supuesto que estaba todo el mundo deseando que ganáramos y que en un momento determinado se pueden plantear que el equipo necesitaba un cambio y otro tipo de persona para reactivar esa situación, pero no era el caso. Siempre he visto que los jugadores me apoyan, me ayudan y están conmigo. En la dirección deportiva pasa lo mismo y todas las personas del club nos ayudan a sumar y ser positivos. Es un club ejemplar. No solo el compromiso de los que estamos en la ciudad deportiva sino que no he conocido a mucha gente que sienta como siente el club dentro como los que trabajan en el Levante UD.





Cambios en el departamento médico del Levante UD

Pierdes muchos recursos y fuerzas con las lesiones. Este año en la mayoría de encuentros uno o dos cambios han tenido que ser forzados por lesión. Ha restado mucho. Siempre voy a guardar máximo respeto por el doctor Buil que lleva el Levante UD en el corazón y que no tiene la culpa, la tenemos entre todos y tenemos que analizar por qué se producían las lesiones. Es una crítica que tenemos que hacer a nivel interno y tomar medidas y el club ha decidido cambiar e incorporar grandes profesionales y que por supuesto que el cambio sea para bien.

El ascenso: ¿obligación o ilusión?

El año pasado era muchísimo peor, tenías un peso encima que lo notabas. Parecía que solo había una carta y que o se subía o parecía que desaparecía (el club). Este año creo que ha cambiado un poco todo eso pero creo que al final hay una parte que ve el escudo y entonces cree que somos los claros favoritos al ascenso y es importante que lo sepamos, que creamos que haciendo muy bien las cosas podemos luchar a estar en Primera. No renunciamos a estar en Primera pero hay que ser lo más objetivos posibles y límites no nos vamos a poner porque yo quiero estar en Primera. Cada vez que hablo con los jugadores en su mente está ganar al Albacete y subir a Primera pero no nos podemos desviar de ir partido a partido porque es contraproducente y la experiencia me dice que no es bueno.

¿Cambiaría algo del año pasado?

Cuando llegué quise mandar un mensaje claro y que era que con el equipo que había había que subir a Primera. Al principio creo que fue positivo y luego creo que fue añadirle más presión a todo. No había margen de error, era ir con prisas siempre-. Creo que no disfrutamos porque entre todos les metimos más peso al jugador para que jugara más suelto.

¿Qué ficharía Calleja en enero si pudiera?

Nos hacen falta más jugadores por fuera, algún lateral más y algún extremo izquierda. Porque algunos jugadores intentan ayudar donde se les pide pero no es la posición donde piensan que rinden más. Hemos recuperado a Andrés García, que está muy bien y va a jugar un rato el sábado ante el Albacete. Es diferente, te abre el campo y más extremo, que parece que ya no hay. Podemos contar con él y nos da otras variantes.

El futuro de Bouldini en el mercado de enero

Es un jugador apetecible y para muchos clubes les viene bien. Tenemos necesidades económicas y si vienen con una oferta importante estoy convencido de que Bouldini saldría. Es verdad que la plantilla si vendes a Bouldini pierde recursos y necesita la incorporación de algún jugador. No voy a mentir, pero saldría si viene una oferta importante. Es difícil encontrarle un sustituto y habría que valorar si el dinero es suficiente para que se fuera y que el equipo encontrara un recambio o si merece la pena intentar priorizar el tema deportivo y no el económico.

¿Se queda Cantero hasta junio?

He hablado con Cantero y con unos pocos más. No ha sido en particular con Cantero por un motivo en concreto porque está más fuera del equipo que dentro. He hablado con Carlos Álvarez, Brugué, Clemente… y seguiré hablando con más. Hablé con Cantero y le expuse su situación, lo que le pido, lo que veo mal o bien y en ningún momento me mostró que se quería ir.

¿Se ve más años en el Levante UD?

Queda mucho tiempo y pueden pasar mil millones de cosas. Quiero vivir el momento, disfrutar cada instante y poner todo lo que tienes para que el equipo cada fin de semana lo dé todo y consiga estar arriba. Muchas veces es una utopía pero tenemos que trabajar para ello. A mí me encantaría renovar en el Levante UD. No me gusta cada año ir cambiando, cuando estoy a gusto, contento y valorarlo, me gustaría quedarme, hacer historia y vivir momentos inolvidables.

Javi Calleja, en los estudios de COPE Valencia