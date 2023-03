Calleja: “Hablamos de finales pero no hay que volverse locos”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, mandó un mensaje de calma antes del encuentro de este domingo ante el Albacete ya que recordó que pese a que “constantemente se hable de finales” deben mantener la “cabeza en su sitio” y no volverse locos porque “queda mucho por delante”.

“Va a estar así hasta las últimas jornadas y hasta entonces tenemos que tener la cabeza en su sitio y seguir creyendo en lo que hacemos. Hablaremos constantemente de finales pero el fútbol pone a cada uno en si sitio, no hay que volverse loco. Puede haber algún tropiezo por parte de cualquiera, pero todavía queda mucho por delante”, dijo en la rueda de prensa previa al partido. “Ganar supondría estar más cerca de ese objetivo que soñamos porque cada vez queda menos. No tenemos que dejar escapar ningún punto, en casa tenemos que hacernos muy fuertes y ganar todos los partidos”, añadió.

RUEDA DE PRENSA | @javiercalleja_



"Pedro Catalán es un hombre que siempre llevó al #LevanteUD en el corazón"



"Queremos recuperar la senda de las victorias en casa, con nuestra gente"#LevanteAlbaceteBPpic.twitter.com/7eDrWb1i5E — Levante UD ?? (@LevanteUD) March 11, 2023





El entrenador del Levante UD explicó que el equipo ha asimilado bien la derrota del pasado fin de semana en Huesca y que está tranquilo en ese aspecto. “No me preocupa porque durante mi carrera he ganado y he perdido y he intentado mantener siempre una línea, una estabilidad. No analizo sólo los resultados, sino siempre el fondo de por qué se producen. El equipo durante la semana no ha dado muestras de que le haya afectado lo más mínimo. Tenemos el orgullo un poco herido porque nos hubiese gustado seguir ganando. No ha podido ser y alguna vez tenía que llegar. Queremos recuperar la senda de la victoria contra el Albacete, no es que tenga que pagar los platos rotos, no me fijo en el mal de ellos sino en el bien nuestro”, añadió.

Calleja se refirió al Albacete, al que destacó por su buen momento de forma. “Vienen con mucha confianza. Están ahí porque se lo han ganado. A estas alturas no es cuestión de suerte, es cuestión de hacer las cosas muy bien y que van a pelear por estar en playoff y subir, no nos van a coger por sorpresa”, finalizó.

Última sesión de trabajo del Levante UD en el Ciutat de València





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado