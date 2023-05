Calleja cree en el ascenso directo: “Veo al equipo capaz de hacer 9 de 9”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este domingo que ve a su equipo capaz de ganar los tres partidos que quedan hasta final de temporada y que su objetivo, al no depender de sí mismo para ascender, es “obligar” al resto de implicados a ganar todos sus partidos.



“Tenemos que obligar al resto a ganar todos los partidos. Debemos seguir con ilusión, ganas y ambición. Tenemos que seguir creyendo. Veo al equipo capaz de hacer 9 de 9. Vamos a pelear por el ascenso directo. Luego todos sabemos que hay otra vía. Tenemos que hacernos fuertes en casa y seguir estando juntos y darle motivos a la afición para que crea”, agregó el entrenador del Levante.



Calleja explicó que deben intentar mantenerse lo más calmados posible. “Estamos en una montaña rusa de emociones. Pasamos de poder ser líder a depender de los rivales. Lo principal es analizar por qué en Tenerife no pudimos ganar y centrarnos en el partido del Ibiza. Tenemos que ganar, no podemos fallar y ver los resultados del fin de semana”, recalcó.

RUEDA DE PRENSA | @javiercalleja_



“Tenemos posibilidades de lograr el ascenso directo, hay que seguir con ilusión, ganas y ambición”. #LevanteIbizapic.twitter.com/cUMkimU8ja — Levante UD ?? (@LevanteUD) May 14, 2023





El técnico del Levante UD subrayó que pese a que el Ibiza se presenta en València ya descendido a Primera RFEF espera “un rival que no se deje ir, que llega a defender su camiseta con orgullo y querrá terminar la temporada de la forma más digna posible”.



Además, el entrenador madrileño se mostró muy contento por el regreso a los entrenamientos de Roger Brugué, tras cuatro meses y medio de baja por una lesión muscular, y adelantó que espera contar con él “la próxima semana”.