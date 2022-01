El Cádiz CF apuntilla al Levante UD

El Cádiz encontró oxígeno en su visita al Levante en un partido en que su triunfo por 0-2 asfixia al equipo valenciano y que se resolvió con tantos de Negredo en la primera mitad y Sánchez en la reanudación.



Los dos últimos clasificados de la tabla enfrentaban sus urgencias en un encuentro en el que el colista Levante empezó bien, cedió ante el Cádiz al final de la primera mitad y su mejoría en la segunda parte no dio de sí lo suficiente como lograr ni tan siquiera el empate.



Fue un partido de pocas ocasiones de gol, muy disputado y en el que el equipo que se mostró más fiable de cara a puerta se llevó los puntos y la diferencia particular de goles.



A pesar de la situación clasificatoria de ambos equipos, el encuentro empezó a muy buen ritmo,sobre todo por parte del equipo local, que a base de acciones en profundidad por ambas bandas se acercó con cierto peligro a la meta del conjunto gaditano.



Por su parte, el equipo de Sergio González trataba de dar réplica al local y pese a verse dominado en algunas fases del juego, no pasó por situaciones de peligro.



Mediado el primer periodo, el Levante bajó en su rendimiento al tiempo que el Cádiz mejoró. Cobró protagonismo, tuvo más el balón que al principio aunque sin llegada a la meta de Aitor Fernández.



Cuando esta tendencia se había consolidado, una penetración por la derecha de Lozano fue magníficamente cabeceada por Negredo lejos del alcance del meta local, para poner el 0-1 e el marcador.



Quedaban diez minutos para el descanso en los que el Levante no dio la sensación de poder nivelar al choque ante un Cádiz que se defendía con mucho orden y sin fisuras.



A pesar de que la primera mitad estuvo igualada, el equipo andaluz encontró premio a la mejoría que ofreció a partir del ecuador de este periodo, mientras que el Levante encontró castigado tras bajar su rendimiento.



El Levante recuperó al comienzo de la segunda mitad el control del juego que había tenido al principio del choque ante un rival replegado y dedicado a defender, aunque la ocasión más clara al inicio de este periodo estuvo en un centro al que Lozano no llegó por muy poco (m.53) en una contra.



Poco a poco el partido se decantó hacia un dominio local más intenso con un Cádiz sin apenas salida, aunque sin claridad de cara a puerta, hasta que un cabezazo de Vezo (m.67) obligó a Ledesma a emplearse a fondo.



El Levante empezaba a apretar y el Cádiz a sufrir, pero el gol fue para los visitantes en una acción por la derecha que culminó Sánchez.



Con el 0-2, el encuentro quedó liquidado a un cuarto de hora del final, con tangana incluida en la que el técnico local, Alessio Lisci, fue expulsado.



Ficha técnica:



0 - Levante: Aitor Fernández, Miramón (Marc Pubill, m.77), Postigo, Vezo, Clerc (Franquesas, m.77), Bardhi (De Frutos, m.55), Pepelu, Melero (Malsa, m.88), Morales, Roger y Soldado (Cantero, m.88).



2 - Cádiz: Ledesma, Iza, Fali (Haroyan, m.38), Chust, Espino, Sánchez, Fede San Emeterio, Álex Fernández (Alcaraz, m.61), Alejo (Alarcón, m.80), Lozano (Rubén Sobrino, m.61) y Negredo (Arzamendia, m.80).



Goles: 0-1, m.34: Negredo. 0-2, m.74: Sánchez



Árbitro: Soto Grado (comité riojano). Amonestó por el Levante a Bardhi (m.49), Clerc (m.70), Aitor (m.76), Morales (m.77) y por el Cádiz a Fali (m.23), Lozano (m.50), Sánchez (m.59), Ledesma (m.68), Alejo (m.77) y Haroyan (m.90). Expulsó al técnico local Alessio Lisci con roja directa (m.76).



Incidencias: partido disputado en el Ciutat de València. En los prolegómenos del encuentro la afición del Levante rindió un recibimiento especial al equipo en el momento de su llegada al recinto levantinista. A salida al terreno de juego, el público le animó con banderas valencianas y del club.