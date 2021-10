Bordalás: “No entiendo a los que dicen que el Barça no es candidato al título”

El Valencia CF acude al Camp Nou con dudas. Arrancó bien y eso supuso un subidón total tras el fiasco de la temporada pasada y ahora, acumula cuatro partidos sin ganar y hay que medir que tal le sienta el parón por los compromisos internacionales. La gran noticia es el regreso de los capitanes. Santo y seña de este equipo, Gayà y Soler vuelven al rescate y serán titulares tras tres semanas de baja. Vuelve también Cheryshev, hasta su lesión, indiscutible para Bordalás en el once. No llega a tiempo Thierry que tendrá que esperar al menos una semana más. Tampoco Lato que notó un pinchazo en los isquios a mitad de semana y tendrá que descansar esta semana. Alderete no estará al cumplir ciclo de amonestaciones. El central paraguayo se ha incorporado hoy al trabajo en Paterna tras su periplo con la selección.

Con las bajas y los regresos, el once parece claro. Cillessen repetirá en la portería. Foulquier, comodín absoluto, ocupará el lateral derecho. Con Paulista y Diakhaby en el eje central y Gayà en el lateral izquierdo. Centro del campo para Wass y Guillamón. Soler regresa directo al once para ocupar la banda derecha. La única duda es si jugará de inicio Cheryshev tras cuatro semanas alejado de los terrenos de juego por un esguince de rodilla, o repetirá con Hugo Duro en el extremo izquierdo. Arriba es fijo Guedes y parece que la confianza en Maxi sigue estando intacta a pesar de su poca puntería de cara al gol. El uruguayo no estuvo en el último choque antes del parón ante el Cádiz por sanción.

Diakhaby suplirá la baja de Alderete



Enfrente un Barça con la sospecha permanente sobre su rendimiento. Dudas que extienden hasta el banquillo con Ronald Koeman que ya ha salvado varias bolas de partido. Para los culés, las buenas noticias son la recuperación de Ansu Fati y el regreso del Kun Agüero que se estrena en una convocatoria desde que llegó este verano.

Soñar con ganar al Barcelona

Es cierto que nunca he ganado al Barça como entrenador (en el Camp Nou), pero siempre hay una primera vez. Siempre digo a los jugadores que cuanto más tiempo llevas con una mala racha, más cerca estás de conseguirlo. No me preocupa lo anterior. No pienso en lo que ocurrió con anterioridad. Me preocupa el momento y el ahora. Solo pienso en el partido de mañana. No, soñar, no. Soy una persona realista. No creo en los sueños sino en el trabajo. Todos tenemos sueños, pero el trabajo es lo que te permite conseguir cosas importantes. Somos el Valencia y tenemos que ir al Camp Nou con esa mentalidad de equipo grande.

Reunión de Peter Lim de la semana pasada

Son reuniones de trabajo, obviamente. Peter Lim, como máximo accionista, tiene costumbre de hablar con sus trabajadores y fue una muy buena reunión. Yo personalmente acabé muy satisfecho. Se hablaron de diferentes temas del día a día, del equipo y de trabajo.

¿Habló del mercado de invierno con el propietario?

No he hablado con él muchas veces, pero es una persona cordial persona con la que se puede hablar tranquilamente, una impresión muy buena. Tratamos cuestiones del día de la plantilla, tenemos que estar preparados, pero hasta que no llegue el momento no vamos a hablar de eso.

La vuelta del capitán es un alivio para todos



Estado de las bajas y altas

Thierry confiamos en que pronto estará con el equipo y Lato ha tenido durante la semana una pequeña contractura. No sé si podremos contar con él mañana. Koba también tiene un problema, aunque pequeño. El resto están todos disponibles y contaremos con Gayà, Soler y Cheryshev. Es una muy buena noticia.

¿El problema de Thierry es de pubis?

Es una descompensación que tiene su cuerpo y le afecta a la lesión que arrastra ya hace algunas semanas. No es pubis lo que tiene. Confiamos en que pronto estará con el resto de compañeros, porque es un jugador al que necesitamos.

Se dice que el Barcelona no es candidato a la Liga

No entiendo que se diga que no es candidato. Es muy normal en esta Liga que cuando un equipo como el Barcelona tiene un comienzo en el que no gana cada partido, se habla de esos temas. Pero el Barcelona es claro candidato a pelear por el título y estará entre los mejores. Ha tenido dificultades en este inicio de Liga, pero los recupera para este partido.

Soler y Cheryshev regresan tras lesión



Rendimiento de Maxi o Diakhaby

Los jugadores pasan por momentos de mayor o menor nivel y acierto. Los jugadores maduran con el transcurrir de las temporadas. Yo estoy contento con el trabajo de todos. Respeto a los aficionados que no estén contentos, pero esto es una nueva temporada. Maxi tiene un gran compromiso, el tema goleador lo intentamos corregir y mejorar, porque es un jugador que tiene que estar cerca de esa zona de incidencia para un delantero. Y ese trabajo extra que hace por el equipo, no le permite muchas veces estar en esa zona de influencia, pero sé que hará goles porque tiene ese instinto. Diakhaby es un jugador en el que he visto una mejora muy notable desde que llegué hasta el momento actual. Tengo la tranquilidad de ver a un jugador que ha madurado y ha crecido. Va a sorprendernos a todos.

Barcelona, sin Messi, pero con Kun y Ansu Fati

Son dos magníficos jugadores. Al Kun le conocemos y a Ansu también. Les da desequilibrio. Recuperan también a Jordi Alba. Son jugadores que son importantes. Es un equipo que nos puede llevar a engaños, porque tiene jugadores veloces y que vienen demostrando el nivel que tienen. No tienen a Messi, pero tienen magníficos jugadores. Son equipos importantes. La marcha de Messi puede mermar durante un periodo breve de tiempo, como le pasó al Madrid con Cristiano. Pero volverán a estar ahí y con la capacidad de ganar títulos.