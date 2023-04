Baraja: "No valen excusas, hay que ganar"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dijo antes de visitar este domingo al Almería en un duelo directo en la zona baja que deben ser capaces de completar su mejoría y volver a ganar fuera de casa, algo que no ha hecho el equipo en la Liga desde el mes de octubre en el campo del Osasuna.



“El equipo ha ido mejorando cosas, siempre ha sido competitivo, en casa hemos sido más constantes, más fiables y hemos de dar el salto de calidad que supone ganar fuera. Si conseguimos ganar fuera y hacer bueno el punto que logramos el lunes ante el Rayo, vamos a entrar en una dinámica diferente. Ganar fuera de casa es diferencial”, señaló en una rueda de prensa.



Además, dijo que no hay ninguna excusa para hacerlo pese a la complicada situación que viven en la clasificación. “No hay ninguna excusa, no podemos decir que no sabemos competir donde estamos, es como lo de la juventud o la falta de experiencia. En este equipo debe haber exigencia y resultados”, recordó.





“No debemos agarrarnos a ninguna excusa, llevamos ya tiempo en esta situación y no hay excusas. No nos valen pensar si el Valencia no está hecho para esto, si la hora del partido o si jugamos el viernes o el lunes. No me vale, quiero un Valencia que quiera, que empuje y competitivo”, añadió el entrenador, que señaló que deberán saber lidiar con las “emociones” que les dejen los resultados de los encuentros de rivales directos que se jueguen antes.



Baraja dijo que el partido no le parece una final “porque la trascendencia es importante pero no definitiva” y destacó que tras el choque seguirá habiendo tiempo para todo. “Ya habrá tiempo de poner esa calificación. Considero que es muy importante para nosotros en todos los sentidos”, apuntó.



“Espero que sepamos interpretarlo bien, hay que jugarlo pensando en las cosas en las que nosotros somos fuertes y tratar de poner en dificultades al rival. Hay que ser ambiciosos y tratar de que estén incómodos y a parten de ahí crecer



El Almería ha hecho la mayoría de los puntos en casa, son competitivos. Nosotros no los estamos consiguiendo fuera de casa y hemos de cambiar eso”, reiteró.





El técnico dijo que tendrá a su disposición a Nico González, tras haber superado el esguince de tobillo que sufrió ante el Rayo. “Estará en la convocatoria, ha trabajado bien, se siente mejor de las molestias y mañana (por el domingo) decidiremos sobre el terreno”, apuntó.



Además, dijo que no le inquieta apostar por un dibujo u otro porque lo harán bueno “la actitud de los jugadores, el creer, el querer… “ y tampoco se mostró preocupado por la falta de gol que arrastran.



“Me preocuparía que no generáramos ocasiones. Siempre las generamos y demostramos que somos un equipo con posibilidades de hacer gol. A veces llegas muchas veces y no haces gol y otras llegas una y marcas. Lo que me inquietaría es que no tuviéramos llegada”, explicó.



“Hemos insistido en que hemos de aprovechar los buenos momentos, las llegadas y que le hemos de dar importancia a la finalización porque es lo que marca la diferencia y te hace después sumar puntos”, apuntó.