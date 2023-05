Baraja: "Somos capaces de ganar en Vigo"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, ha comparecido hoy en sala de prensa en la previa del duelo ante el Celta de mañana domingo a las 14.00h. Solo quedan cinco jornadas para el final del campeonato.

Hugo Duro

No ha podido entrenar con normalidad durante la semana. Viene citado, pero mañana valoraremos en Vigo a ver cómo se encuentra.

Apercibidos

Nunca valoramos la situación de las cuatro amarillas. Hace varios partidos sí, sobre todo si eran de la misma posición que no coincidieran en el campo. Ahora en la parte final es imposible controlar esta situación. Esta semana no tenemos a Edi ni Thierry pero sí lo estarán para el siguiente. Afortunadamente solo tenemos sancionados y no lesionados salvo Marcos André. Tener toda la plantilla a tu disposición es muy importante. Necesitamos que todo el mundo esté listo.

Un empate en Vigo, ¿bueno?

El Celta se lo plantea como una final y nosotros también. Al final de la temporada todos los puntos son importantes. Nuestro objetivo es ir por el partido y sacar un buen resultado.

Reunión de Singapur

Cuando me siento aquí siempre digo que no voy a entrar a valorar cosas que no sean el Celta. Hay cosas mucho más importantes. Solo estoy aquí para mejorar la situación deportiva del equipo. Es lo que más le importa al aficionado. Salvarnos. Entiendo que el club tiene que seguir funcionando, pero no gasto energía. Estoy a lo mío, aunque tenía información de que el viaje se iba a producir.

¿Qué tiene que hacer para salvarse el Valencia CF?

Hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo durante un partido. Tenemos que tratar de hacerlo mañana. El Celta juega muy bien, tiene la pelota y es bueno en metros finales. Hay jugadores determinantes y con calidad. Iago Aspas es uno de ellos. Nosotros también venimos de hacer un buen partido ante el Villarreal con muchas dificultades. Somos capaces de ganar en Vigo.

Alternativas en ataque

Veremos cómo está Hugo pero tenemos diferentes alternativas. Vamos a esperar. Mañana decidiremos. Todos los que van citados tienen posibilidad de jugar.

Es la primera vez que habla de 'final'

Si para el Celta es una final, imagínate para nosotros. Nos van a dar puntos si conseguimos ganar. Los necesitamos. Hay que afrontar el partido con determinación. Hay que minimizar las cosas que nos cuestan puntos.

Las bajas en el Celta (Aidoo o Javi Galán)

La competición te lleva a que puedes tener bajas y hay que adaptarse. Ambos tenemos bajas importantes. Los que entren lo harán a buen nivel.

200 aficionados en Vigo

Habla de lo que los aficionados quieren al Valencia. Seguro que habrá más de 200. El VCF es un club que tiene aficinados en toda España. Sineramente, las cosas más importantes es que la afición esté con el equipo y sientan que dejamos todo en el campo. Mañana tenemos que dar la cara, tener actitud y sacar nuestras mejores virtudes en el partido más importante que es el partido de mañana. No solo los que van, sino que todos vean el partido los sentimos. Para ser dramáticos y pensar en el fin del mundo siempre hay tiempo en esta ciudad. Trabajamos para que la afición sea feliz.