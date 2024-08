Baraja: "No pedimos grandes dispendios en el mercado, sí pequeños detalles"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, instó al club a, como hizo hace un año, establezca públicamente el objetivo del equipo y admitió que ahora mismo se "prioriza la economía", una situación que le lleva a no pedir "grandes dispendios" pero sí "detalles y pequeños fichajes". Baraja, que insistió en que es la entidad la que debe poner el objetivo de la plantilla al término del mercado, subrayó que para él lo más importante es que dentro del "alcance económico" de la entidad, puedan llegar jugadores que "mejoren el equipo" y permitan que exista competencia.



"A veces no puedes firmar a siete jugadores por 50 millones de euros, pero sí que el club te dé alternativas y variantes, porque cuantas más armas tengamos, mejor", argumentó Baraja preguntado por la situación del Valencia y por las razones por las que renovó con el conjunto valenciano.



Así, dijo que tiene "la sensación" de que ha podido reforzar posiciones que "no estaban apuntaladas", que la portería se ha reforzado con Dimitrievski y que, si se certifica la llegada de Luis Rioja, suman atacantes en los extremos, aunque no descartó un nuevo banda ante las lesiones de Sergi Canós y Fran Pérez. De hecho, no quiso decir que con la llegada de Rioja vea la plantilla cerrada, porque "mientras el mercado esté abierto, puede pasar cualquier cosa" y subrayó que para él lo más importante es que quien llegue lo haga para "aportar cosas", sean dos, tres o siete fichajes.



Muy consciente de la situación financiera del club y preguntado por sus declaraciones el pasado cuando destacó que "sin inversión es difícil plantearse otro escenario", Baraja agregó: "Es un dato objetivo, los datos objetivos te llevan a la realidad o a la situación". "Conocemos perfectamente la situación del club, en la parte económica tenemos unas necesidades y tratas de adaptarte y buscar motivación en otras cosas, potenciando a jóvenes, pero si quieres crecer, necesitas poner un poquito de inversión y ayuda para traer jugadores que si en alguna posición te hacen falta para mejorar, que vengan", subrayó Baraja.



"Eso es lo que quise transmitir. Cuando vas a modificar o buscar el partido, sin variantes, todo es mucho más complicado. La realidad es que la situación del club es la que es. No pedimos grandes dispendios ni que el club se comprometa a pagar dinero, porque priorizamos economía, pero sí detalles o pequeños fichajes que dentro de nuestro alcance económico, nos mejore al equipo", comentó el vallisoletano.



Por eso mismo, explicó que para renovar su reflexión era que el trabajo estaba "inacabado", porque el equipo sigue teniendo "crecimiento" y que el objetivo del verano era "mantener el bloque de jugadores y buscar 3-4 jugadores para tratar de reforzar donde podíamos mejorar". No obstante, consultado por el objetivo del club, sí que se mostró muy claro e incidió en que "los objetivos los debe marcar el club, porque tiene las directrices y la realidad".



"Podemos querer la luna, pero la realidad la tiene que defender el club, que hablará a final del mercado y dirá cuál es el objetivo de la temporada y eso lo tendremos que secundar nosotros con trabajo y esfuerzo. Para mí, el objetivo es mejorar y crecer, que los futbolistas evolucionen individualmente y ser reconocible".