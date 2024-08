Baraja se muestra optimista: "Estos jugadores sujetan el modelo de club"

En la previa de un debut liguero complicadísimo para el Valencia CF, Rubén Baraja ha atendido a los medios de comunicación por primera vez desde la última jornada de la pasada temporada, el 26 de mayo en Balaídos. El entrenador se ha mostrado consciente de la situación del club, pero aspira a mejorar la temporada pasada, con una mirada optimista de campaña que arrancará mañana en Mestalla.

Samu Castillejo

Samu tiene conocimiento sobre su situación, él ya sabe lo que pienso sobre su futuro, es un jugador que tiene contrato, pero lógicamente él sabe cuál es su futuro. No hay mucho más que decir, se ha hablado con él, se han dicho las cosas claras y él sabe que tiene que buscar una salida, pero como tiene contrato, tenemos que respetarlo. La idea es que salga y busque su futuro en un lugar diferente.

Problemas con las inscripciones y empezar la liga con el mercado abierto

A mí me gustaría que empezara la liga con el mercado ya cerrado, sería lo suyo. Nosotros no manejamos esta decisión. Hay jugadores que pueden salir, que pueden venir y lo complica un poco todo. Tenemos que adaptarnos a esto. A la hora de las inscripciones, La Liga es rigurosa, sus motivos tendrán para hacerlo así. Nosotros mañana tenemos un partido y todos nuestros fichajes están inscritos, eso es lo importante.

Mamardashvili

El tema de Giorgi es muy sencillo: tiene contrato con el Valencia, es jugador nuestro y mientras no haya otra situación diferente, no voy a entrar en valoraciones. Mañana tenemos un partido y tenemos que estar centrados, si suceden cosas que se pueden dar a futuro, las valoraremos después. No voy a entrar en hipótesis, porque a día de hoy Giorgi es jugador del Valencia y está para participar en el partido de mañana.

El mercado está abierto y todos los equipos compran y traspasan, es algo habitual en estas fechas de mercado. Sobre el tema de Giorgi no voy a entrar en ningún tipo de hipótesis porque estoy concentrado y focalizado en el partido de mañana contra el Barcelona. Giorgi está aquí, puede participar, a partir de ahí, está para jugar. Cuando sucedan cosas diferentes, hablaremos de ellas, no vamos a hablar de supuestas situaciones que aún no se han dado.

Falta de un extremo

El mercado está abierto y para tratar de completar la plantilla, con dos jugadores por puesto, nos hace falta un jugador en esa posición específica de extremo izquierdo. La realidad es que para nosotros, todo lo que sea competencia, que sea elevar el nivel, que haya variantes o alternativas dentro de la plantilla es positivo, cuanto más, mejor. La sensación es que, en este momento, cuando hemos ido al mercado a buscar ese tipo de jugador, no se ha dado la posibilidad de que ese jugador venga al Valencia. A partir de ahí, el mercado dirá las posibilidades que tenemos.

Objetivo de la temporada

Cuando hablo de mejorar hablo de centrarnos en lo positivo. En la vida tienes dos opciones, quedarte con lo positivo que puedes sacar, en optimizar el rendimiento de tu plantilla, y la otra es lamentarse con lo que nos gustaría. Yo prefiero quedarme con lo primero e ir a optimizar la plantilla que tengamos y tratar de sacar el máximo rendimiento. Cuando digo mejorar, me refiero a que cuando yo llegué aquí, el primer año, el objetivo era salvar la categoría. El siguiente año, era no sufrir o tratar de mejorar la situación del año anterior y este año es tratar de mejorar y de crecer, de ser mejor equipo y que estos jugadores den su mejor nivel competitivo. Esto es para mí mejorar: sentir que tengo un trabajo por hacer y que tengo un grupo de jugadores, que no hay que olvidar, que con su esfuerzo y compromiso, sujetan el modelo de club que tenemos. Esta es la realidad. Su sentimiento de pertenencia, su esfuerzo, lo que tratan de representar en cada partido, sujetan el modelo de club que tenemos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Inversión y profundidad de plantilla

Yo hablo de datos objetivos y reales. Nuestro nivel de inversión no puede ser alto por las limitaciones económicas y la dificultad que está atravesando el club, tenemos que adaptarnos a la situación que tenemos. Creo que que tus jugadores sientan el club, que tus jugadores quieran venir aquí, que no olvidemos que hay jugadores que están aquí porque quieren jugar en el Valencia, porque quieren ser partícipes de este equipo, quieren jugar para este club, para mí es algo muy importante y creo que nos va a dar un plus en la temporada, esta es la situación que tenemos. Los datos son irrefutables, no puedo decir otra cosa

Entrenamiento a parte de Javi Guerra y situación de Mamardashvili

El tema de Javi Guerra es muy sencillo, la situación estaba ya casi definida, había un acuerdo entre clubes y Javi estaba a punto de viajar. No entrenó para evitar riesgos. No tengo conocimiento que el caso de Giorgi sea igual, es un jugador más, igual que Javi a partir de que su situación se frustró. Mañana contamos con él como uno más.

Baraja, en la sala de prensaCOPE









La figura de Hans Dieter Flick

Lo que hemos podido ver, que es la pretemporada, que hay que tener en cuenta que tiene ese punto de no competición, de puesta a punto, de que no estén todos los jugadores... Es un equipo muy atrevido, muy vertical, que va a buscar con mucha velocidad la portería rival, es un equipo que tiene una gran precisión, con jugadores que entre líneas pueden meterte pases de gol con mucha facilidad. Todavía es incógnita qué 11 jugarán, hemos visto un equipo interesante y tenemos que dar respuesta a ese arsenal en el partido de mañana. Tenemos que poner el 120% cada partido y mañana tenemos un gran equipo enfrente, jugamos en casa y hay un intangible que es Mestalla. Nuestro equipo, nuestro estadio, nuestra afición, campo lleno… Y eso puede hacer que compitamos con todas nuestras armas para poder ganar el partido.

Confección de la plantilla

He dicho que para completar una plantilla cuantas más posibilidades mejor. Puede haber entradas, salidas… el mercado está abierto y podemos reforzarnos y mejorar. Ahora mismo por número nos falta un jugador en esa posición y estamos trabajando en ello, hasta ahora no hemos podido traerlo, pero queda mercado y con trabajo vamos a encontrar el número de jugadores que necesitamos. Yo quiero 20 jugadores +3, dos jugadores por puesto y una buena competencia para mejorar como equipo.

¿Cuántos jugadores le hacen falta al Valencia?

La idea es tener 20+3, dos por puesto y un portero más. No es una cuestión de números, sino de posiciones. Lo normal es tener 8 defensas, 4 centrocampistas, 4 extremos y 4 puntas. La idea es tener 20 jugadores. El mercado te puede dar la posibilidad de que si sale algún jugador, venga otro. Hay chicos que durante la pretemporada están en disposición de ayudar al primer equipo y quiero salvaguardar sus opciones también como Martín Tejón, Iker Córdoba, Fadal, Iranzo… Están ahí, tienen un buen nivel y cuando necesitamos incorporarlos al primer equipo pueden sumar y tener minutos. En el proceso esto te ayuda a mejorar.

Proyecto de mejora a futuro

Cuando vas a renovar tienes que sentir la energía, que en ese camino puedes aportar cosas y que tienes un grupo de jugadores que creen en ti y van a tratar de llevar a cabo tu idea. Su compromiso y su esfuerzo está fuera de toda duda. Conozco la situación del Club, dónde estamos y adonde quiero ir. El camino nos lo tenemos que ganar compitiendo, ganando partidos y sumando puntos. Mi objetivo es mejorar y ser ambicioso sobreponiéndonos a las dificultades siempre. Tengo la energía focalizada en la competición, en las posibilidades de ganar mañana y de valorar a mi equipo y a los jugadores sabiendo que tenemos que jugar al 120%, eso sumado a que Mestalla siempre responde y al inicio de LALIGA EA Sports exigente, me parece una gran motivación para iniciar la temporada.

Situación de Javi Guerra

Javi tuvo una situación en la que se llegó a un acuerdo, estaba todo definido y luego se frustró. Es un jugador comprometido, quiere hacer las cosas bien en el Valencia CF, tiene contrato, quiere al VCF y va a querer dar el máximo por el equipo. A mí mis jugadores no me generan ningún tipo de duda.

Mamardashvili

No. Giorgi tiene contrato con el Valencia CF y hasta que no me digan lo contrario, cuento con él. Si no firma un contrato con otro equipo, cuento con él como uno más.

Diego López y Fran Pérez

Diego ha venido con una molestia, pero está bien, ha entrenado con normalidad. Sergi Canós está a punto de salir de su lesión y con Fran tenemos preocupación porque lleva tiempo con una molestia. Hay que saber cuál va a ser su proceso de recuperación y eso nos podría poner en alerta si su problema no se soluciona, pero es verdad que hay jugadores que trabajan en esa misma posición y habría que valorar qué opciones hay. Los jugadores que vengan siempre tienen que venir pensando en mejorar las posibilidades que tenemos. Y si alguno sale y viene otro es para mejorar prestaciones, no va a venir un jugador por venir, para eso apostamos por los de casa.

Situación de Cenk y el papel de Yarek y Tárrega

Somos optimistas con su progresión y rendimiento, llevan un peso importante con la edad que tienen. El año pasado Yarek jugó 13 o 14 partidos con el primer equipo, está preparado para competir con garantías, viene de ser uno de los mejores en la EURO Sub-19 donde juegan los mejores de su edad y confiamos plenamente en él. También en César, que viene de una cesión en la que ha crecido, ha mejorado. Y también en Cenk. El mercado está abierto, a todos los equipos les quitan jugadores, el mercado es así. Yo hablé antes de renovar de tratar de mantener el bloque de jugadores y hasta ahora no se ha producido ninguna salida importante de jugadores que pueden trastocar el bloque. Hay realidades que no podemos controlar, pero vemos situaciones de jugadores que salen por mucho dinero de sus clubes y eso no lo podemos manejar.

¿A qué puede aferrarse la afición con el equipo?

A lo que podemos ofrecerle. Si hay algo que es importante para Mestalla es que el jugador represente los valores que yo he mamado aquí, que se esfuerce y se lo deje todo. Si jugamos bien, mejor, si ganamos, mejor todavía. Trabajamos para que nuestros aficionados se sientan identificados con lo que el equipo puede hacer y esa es mi máxima. Si acompañan los resultados, completaremos lo que un entrenador quiere. Que el equipo se identifique con su afición y ganar partidos.

¿Qué sería más importante, quedarse con jugadores importantes o poder sacar a un jugador importante para incorporar varios jugadores?

No voy a entrar en hipótesis y demás. Las pretemporadas deben servirnos para ponernos a tono de competición y tratar de conseguir el mejor equipo posible, debemos de estar atentos al mercado mientras esté abierto por si se da alguna situación para tener soluciones, pero hablar de hipótesis… La realidad es que a falta de 15 días está abierto el mercado, siempre puede haber movimientos, y estamos trabajando para mejorar. La temporada pasada Alberto estaba lesionado y Hugo Duro era nuestro único delantero. Hoy tenemos cuarto sanos y para competir. Vamos a ver las cosas positivas y trabajar en lo que podemos mejorar.