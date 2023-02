Baraja: "Hay que tener una fortaleza mental brutal"

El nuevo entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, dijo en su primera rueda de prensa previa a partido que deben asumir la complicada situación que tiene el equipo en la clasificación y que deben ser conscientes de que salir de ahí será largo pero también destacó que espera una “respuesta potente” de los futbolistas a su llegada este lunes en el campo del Getafe.



“Hemos visto a los chicos con buena predisposición, con ganas de trabajar, de asimilar las cuatro o cinco cosas que les vamos a plantear y con ganas de darle la vuelta. Esperamos que el estimulo que hemos generado tenga una respuesta potente, que crean y sientan que es el camino”, señaló en la previa del duelo en Getafe .



“Hay que asumir la situación tal y como es. Pienso en el partido de mañana, no miro más allá. Si ganamos, a nivel de confianza y tranquilidad, se puede dar un cambio pero de aquí no vamos a salir en uno o dos partidos, será un proceso largo, puede haber situaciones más difíciles y necesitamos fortaleza. Esto no es magia. Si de 22 partidos has ganado 5 está claro que no va a ser fácil”, añadió.

?? Baraja: “Queremos que los jugadores saquen su carácter, orgullo y personalidad para demostrar que la situación del equipo no es la que corresponde a su calidad”#GetafeValencia ????#ADNVCF | #CORVCF — Valencia CF (@valenciacf) February 19, 2023

El técnico apuntó que en una situación como la que tienen lo primero es “transmitir cuál es tu plan”, después “encontrar un objetivo creíble” y luego “emocionar” pero destacó que “no vale decir ‘vamos a sacar esto porque somos el Valencia’”.



Pero ademas Baraja señaló que son los jugadores los que deben sacar al equipo de donde está con las claves que les den. “Es clave en esta situación que saquen su carácter, su personalidad y su orgullo para demostrar que la situación del equipo no corresponde con su calidad”, afirmó.



“No se puede tener miedo por nada en la vida, cuando uno tiene una enfermedad….pero por un partido de fútbol, no. Hay que verlo con perspectiva, es un partido de fútbol importante pero la dinámica no puede ser que nos jugamos la vida en cada partido. Hay que tener la cabeza fría, si está caliente habrá una mala toma de decisiones. Yo el primero, debo acertar en el once y en la disposición”, afirmó.



Pero Baraja insistió en que los jugadores son “los que tienen que dar la vuelta a la situación”. “Ellos tienen que pensar que tienen la situación para mejorar”, destacó.



El nuevo entrenador del Valencia dijo que de entrada no se conforma ni con “competir” ni con el empate en Getafe. “Somos el Valencia y hay que ir a ganar a cualquier campo. Hay que salir con nuestras armas pero siempre pensando en ganar. Habrá momentos en los que sumar siempre es bueno, yo lo que quiero es cambiar la dinámica. Y eso solo se cambia desde el día a día, desde insistir”, explicó.



“Hemos trabajado para mecanizar cosas y tener automatismos en la línea defensiva y los centrales son importantes pero sobre todo lo importante es el colectivo, queremos que sea el equipo esté junto y gestione bien los espacios. Mecanizar el día a día para luego llevarlo al partido”, expuso.

Respecto al Getafe señaló que es ”un equipo que está en nuestra misma situación” y auguró que el choque se va a decidir “por pequeños detalles”. “Hay que vivirlos como si fueran lo más importante y eso va en el tema emocional”, apuntó Baraja, que dijo que también es clave que los jugadores vean que los técnicos están pendientes de cada pequeña cosa.



De Quique Sánchez Flores, que le dirigió en el Valencia, señaló que tiene “una dilatada trayectoria”. “Esta campaña ha tenido diferentes registros pero es un entrenador que busca que el equipo no encaje, sea competitivo, tenga buenas distancias, maneje el juego. He mamado de otros entrenadores y Quique me transmitió ese mensaje”, afirmó.



“Espero darle un abrazo y desearle suerte pero a partir del siguiente partido”, afirmó Baraja, que confirmó la baja de Thierry Correia pero que le espera para la próxima jornada.