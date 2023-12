Baraja: "Este club tiene que tener respeto por la Copa. Es una motivación"

Rubén Baraja ha comparecido ante los medios en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del choque de Copa del Rey ante el Arosa gallego de la tercera RFEF. El técnico no quiere confianzas y pide máximo respeto para una competición que le motiva y que debe ser importante para el club. Además, la Copa es una oportunidad para dar minutos a los menos habituales. En semana de tres partidos, el viernes se enfrenta al Getafe en el Coliseum, el vallisoletano piensa en rotaciones masivas. La gran noticia es el regreso de Alberto Marí a la convocatoria, cuatro meses después de su intervención quirúrgica por la rotura en el recto femoral del cuadriceps derecho. No estarán en la lista Diego López, Gayà y Almeida por lesión. Pero, además, Baraja piensa en dar descanso a varios de sus futbolistas titulares en Liga.

Oportunidad para los jugadores menos habituales

Es una oportunidad de coger minutos para gente que no los tiene habitualmente en liga, y quien juegue mañana, lo ha de afrontar así, porque para nosotros es una obligación pasar y el rival nos lo va a poner complicado y es una buena oportunidad para jugadores que no actúan de inicio habitualmente.

Estado anímico tras la derrota en Girona

Hemos analizado lo de Girona. Hay cosas positivas y negativas, para mí hay más positivas. No podemos estar fustigándonos. Afrontamos la copa con mucha seriedad, queremos aprovecharla. Es una motivación esta competición, para mí lo es.

La Copa es una competición que motiva al técnico valencianistaVCF





Enfermería

Ni André, ni Gayà van a estar. Alberto puede venir citado y es la buena noticia de la convocatoria. La lesión este verano le cortó su progresión y esperemos que la Copa le venga bien. Diego está mejor, pero aún con dolor y no viajará. El viernes jugamos en Getafe y hay que tenerlo todo en cuenta. Está jugando con ese dolor y le dieron un golpe en la zona, pero como tiene el umbral de dolor alto, resiste.

OK económico para refuerzos en invierno

No sé por dónde viene todo esto. Tenemos conversaciones normales y de cómo está el mercado. No hay un sí o un no, ni hablamos de un jugador o de otro. Es pronto. Hay que ver como viene este mes de competición y si se puede tomar alguna decisión. No me puedo ocupar de eso y cuando empiece el mercado ya os diré, pero aún falta un mes para el mercado. No voy a perder el tiempo en esto ahora.

Minutos finales le cuestan partidos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Muchos goles al final en esta liga. En el City-Tottenham también se resolvió con un gol en el último minuto. Hay que ver más allá del resultado si hubiéramos ganado diríamos que estuvimos muy bien. El Girona ha hecho ya 5 ó 6 remontadas y depende como lo veas, le das un valor u otro. Competimos bien, dimos la cara, y si hubiéramos conseguido cerrar el partido tendríamos más puntos y eso nos lleva a todos a la autocrítica (jugadores, cuerpo técnico) para que cuando nos vuelva a suceder hacerlo mejor.

Calendario apretado

Es habitual con la intensidad que hay que un equipo tenga 4 o 5 lesionados -no sólo nosotros-. Hay que convivir con esto igual que se convive con el error y ellos deben aspirar a tener un buen rendimiento cuando les llegue la oportunidad. Debo encontrar ese equilibrio para que lo hagan bien a los que menos juegan cuando les llegue la oportunidad.

Portería en Copa

Queda mucho por delante. El otro día fue Jaume y mañana decidiremos, y Cristian es un magnífico profesional, trabaja muy duro día a día y su posición es complicada y me duele que no tenga la opción de jugar más, y ojalá pudiera jugar más día a día. Estamos contentos con él.

Scouting del Arosa

Ver últimos partidos, ver rasgos estables que hacen en cada partido, y lo hacen bien. Son muy estables. Salen bien a la contra y hay que estar atentos a las vigilancias para que no nos transiten rápidos. Para ellos es la ilusión de la temporada y van a salir super motivados, hemos de competir allí, no será sencillo.

Terreno de juego

Ellos ponen el que tienen. Esté como esté, habrá que adaptarse y no es excusa.

Normativa fichas B le condiciona

Tenemos que estar pendientes y concentrados por los jugadores de ficha B y vamos a tratar de dar minutos a jugadores que demuestren que quieren estar aquí y que quieren crecer. Sigo pensando en que hay que modificar la normativa porque te limita como entrenador, en Inglaterra sí se permite jugar con más no habituales. Si queremos dar minutos hay que jugar al límite y hay que dar descansos porque jugamos el viernes.

Paso adelante

Es un trabajo de continuidad y confianza. Valoramos mucho el rendimiento y ellos deben saber que buenos minutos en Copa y hacerlo bien les va a dar posibilidad para la Liga, para mi tiene mucho valor. Cuento con que me muestren cosas con un buen rendimiento. Esperamos que haya jugadores que se reenganchen y que puedan ayudar. Pueden aprovechar los minutos de la Copa.

El regreso de Jesús Vázquez es una de las grandes noticias de la CopaVCF





Jesús Vázquez

Es uno de los ejemplos y hemos apostado fuerte por él esta temporada. Está Gayà que es una institución en el club, pero Jesús es una buena competencia para él aunque el imprevisto de su dolencia no le ha permitido serlo. La Copa para él es una buena oportunidad de recuperar sensaciones tras el tiempo parado. Sin Gayà han jugado Yarek o Cenk, pero Jesús es una buena opción.

Canós y su adaptación

Él está con muchas ganas de aportar y de estar, y de hecho está jugando. Está aportando cosas. Mañana podrá jugar más y podrá aportar cosas. Estuvo casi tres meses parado y luego el día de Atleti, se lesionó y le ha costado volver a coger el ritmo. Mañana va a jugar y seguro que va a crecer y va a dar una mejor versión para dar su mejor nivel, como también lo esperamos de Amallah, Yaremchuk o Guillamón.

Baraja quiere mucho más de los fichajes del veranoVCF





Arbitraje en el centro de la polémica

Son decisiones con repercusión. Villarreal enfadado por lo de ayer en Sevilla. En nuestro partido yo hablé sin gritarle de porqué tomó una determinada decisión. Son decisiones que se van dando y es histórico que arbitraje y VAR generen polémica. Su intención es hacerlo lo mejor posible Todos nos podemos equivocar igual que nos equivocamos los entrenadores. No creo que el arbitraje español esté en entredicho, siempre hay polémicas, pero hay un buen nivel. Esa es mi opinión.